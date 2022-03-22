20:10 22.03.2022 (обновлено: 20:59 22.03.2022)
США видят сигналы России, что дипотношения могут прекратиться, заявил посол
Посол США Салливан: Вашингтон не намерен закрывать американское посольство в Москве
© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
© AP Photo / Pavel Golovkin
Посол США в России Джон Салливан
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил, что США не намерены закрывать американское посольство в Москве, а президент США Джо Байден не собирается отзывать его в Вашингтон.
"Я сразу хочу сказать, что у Соединенных Штатов нет намерений закрывать посольство в Москве, а президент Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла. И я прекрасно знаю из бесед с президентом и с госсекретарем (Энтони) Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России", - сказал он в интервью "Новой газете".
"Тем не менее мы видели знаки со стороны российского руководства, показывающие, что дипломатические отношения могут быть прекращены. Например, бывший президент и нынешний заместитель секретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев как-то заявил, что это возможно - закрыть посольства на замок и смотреть друг на друга в бинокль и через прицелы. И вчера мы слышали заявление российского МИДа, в котором было высказано предположение, что отношения между нашими странами могут прерваться. Прямыми словами это не было высказано, однако такая угроза прозвучала", - пояснил он.
"Поэтому осторожное и внимательное планирование требует того, чтобы в свете таких заявлений мы были готовы к подобным событиям. Но я хотел бы подчеркнуть, что это не то, чего хотят Соединенные Штаты", - резюмировал он.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил во вторник, что контакты Москвы и Вашингтона продолжаются по линии посольств, в нынешних условиях это максимум того, что возможно. Российский дипломат также подчеркнул, что Москва твердо настроена продолжать обсуждать с США проблемные вопросы работы посольств и не хотела бы закрытия диппредставительств.
В МИД РФ ранее вызывали Салливана, ему вручили ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. В ведомстве указали, что "подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва".
Ранее Байден заявил, что считает президента РФ "военным преступником".