Рейтинг@Mail.ru
Россия не инициирует выступлений на Западе, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779432536.html
Россия не инициирует выступлений на Западе, заявил Песков
Россия не инициирует выступлений на Западе, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022
Россия не инициирует выступлений на Западе, заявил Песков
Москва не ведет никаких переговоров с западными странами по поводу выступления президента РФ Владимира Путина в зарубежных парламентах, между тем глава... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:23
2022-03-22T13:38
политика
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва не ведет никаких переговоров с западными странами по поводу выступления президента РФ Владимира Путина в зарубежных парламентах, между тем глава государства остается открытым для контактов на любых уровнях, чтобы разъяснить позицию России по ситуации на Украине, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Никакие переговоры не ведутся. Между тем президент России Путин всегда был и остается открытым для контактов на любых уровнях для того, чтобы разъяснить позицию России в данном случае для того, чтобы разъяснить цели задачи и причины военной специальной операции. Собственно, он неоднократно демонстрировал свою готовность", - сказал Песков."Но мы, естественно, не можем и не хотим предпринимать инициативы, тем более, что речь здесь идет главным образом о тех странах, которые за последние недели предприняли весьма и весьма враждебные шаги в отношении нашей страны", - подчеркнул Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777261943.html
https://ria.ru/20220319/rossiya-1779020198.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
13:23 22.03.2022 (обновлено: 13:38 22.03.2022)
 
Россия не инициирует выступлений на Западе, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия открыта для контактов с Западом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва не ведет никаких переговоров с западными странами по поводу выступления президента РФ Владимира Путина в зарубежных парламентах, между тем глава государства остается открытым для контактов на любых уровнях, чтобы разъяснить позицию России по ситуации на Украине, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Никакие переговоры не ведутся. Между тем президент России Путин всегда был и остается открытым для контактов на любых уровнях для того, чтобы разъяснить позицию России в данном случае для того, чтобы разъяснить цели задачи и причины военной специальной операции. Собственно, он неоднократно демонстрировал свою готовность", - сказал Песков.
ЕС - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 12:35
Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России и Белоруссии
"Но мы, естественно, не можем и не хотим предпринимать инициативы, тем более, что речь здесь идет главным образом о тех странах, которые за последние недели предприняли весьма и весьма враждебные шаги в отношении нашей страны", - подчеркнул Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 14:50
Россия была готова сотрудничать с Западом в союзнической форме, заявил МИД
 
ПолитикаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала