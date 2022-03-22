https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779432536.html

Россия не инициирует выступлений на Западе, заявил Песков

Россия не инициирует выступлений на Западе, заявил Песков - РИА Новости, 22.03.2022

Россия не инициирует выступлений на Западе, заявил Песков

Москва не ведет никаких переговоров с западными странами по поводу выступления президента РФ Владимира Путина в зарубежных парламентах, между тем глава... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:23

2022-03-22T13:23

2022-03-22T13:38

политика

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва не ведет никаких переговоров с западными странами по поводу выступления президента РФ Владимира Путина в зарубежных парламентах, между тем глава государства остается открытым для контактов на любых уровнях, чтобы разъяснить позицию России по ситуации на Украине, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Никакие переговоры не ведутся. Между тем президент России Путин всегда был и остается открытым для контактов на любых уровнях для того, чтобы разъяснить позицию России в данном случае для того, чтобы разъяснить цели задачи и причины военной специальной операции. Собственно, он неоднократно демонстрировал свою готовность", - сказал Песков."Но мы, естественно, не можем и не хотим предпринимать инициативы, тем более, что речь здесь идет главным образом о тех странах, которые за последние недели предприняли весьма и весьма враждебные шаги в отношении нашей страны", - подчеркнул Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777261943.html

https://ria.ru/20220319/rossiya-1779020198.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия