13:23 22.03.2022 (обновлено: 13:38 22.03.2022)
Россия не инициирует выступлений на Западе, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Россия открыта для контактов с Западом
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва не ведет никаких переговоров с западными странами по поводу выступления президента РФ Владимира Путина в зарубежных парламентах, между тем глава государства остается открытым для контактов на любых уровнях, чтобы разъяснить позицию России по ситуации на Украине, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Никакие переговоры не ведутся. Между тем президент России Путин всегда был и остается открытым для контактов на любых уровнях для того, чтобы разъяснить позицию России в данном случае для того, чтобы разъяснить цели задачи и причины военной специальной операции. Собственно, он неоднократно демонстрировал свою готовность", - сказал Песков.
"Но мы, естественно, не можем и не хотим предпринимать инициативы, тем более, что речь здесь идет главным образом о тех странах, которые за последние недели предприняли весьма и весьма враждебные шаги в отношении нашей страны", - подчеркнул Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.