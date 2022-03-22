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Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
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Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков
Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков
Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются по линии посольств, в нынешних условиях это максимум того, что возможно, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:19
2022-03-22T12:19
в мире
вашингтон (город)
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются по линии посольств, в нынешних условиях это максимум того, что возможно, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты продолжаются, они идут по линии посольств, эпизодически происходит обмен коммуникациями на других уровнях, по другим линиям. Я думаю, что в нынешних условиях это максимум того, что возможно. Ответственность, еще раз 100-процентно на Вашингтоне, который избрал путь конфронтации, избрал путь нагнетания, который не останавливается ни перед какими приемами в своем стремлении демонизировать Россию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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в мире, вашингтон (город), россия, сергей рябков
12:19 22.03.2022
 
Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что контакты России и США продолжаются по линии посольств

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Сергей Рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются по линии посольств, в нынешних условиях это максимум того, что возможно, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Контакты продолжаются, они идут по линии посольств, эпизодически происходит обмен коммуникациями на других уровнях, по другим линиям. Я думаю, что в нынешних условиях это максимум того, что возможно. Ответственность, еще раз 100-процентно на Вашингтоне, который избрал путь конфронтации, избрал путь нагнетания, который не останавливается ни перед какими приемами в своем стремлении демонизировать Россию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 10:14В России
В МИД РФ заявили, что отношения России и США находятся на грани разрыва
 
В миреВашингтон (город)РоссияСергей Рябков
 
 
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