https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779418379.html

Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков

Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022

Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков

Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются по линии посольств, в нынешних условиях это максимум того, что возможно, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:19

2022-03-22T12:19

2022-03-22T12:19

в мире

вашингтон (город)

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются по линии посольств, в нынешних условиях это максимум того, что возможно, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты продолжаются, они идут по линии посольств, эпизодически происходит обмен коммуникациями на других уровнях, по другим линиям. Я думаю, что в нынешних условиях это максимум того, что возможно. Ответственность, еще раз 100-процентно на Вашингтоне, который избрал путь конфронтации, избрал путь нагнетания, который не останавливается ни перед какими приемами в своем стремлении демонизировать Россию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/ryabkov-1779390624.html

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Дарья Буймова

в мире, вашингтон (город), россия, сергей рябков