https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779418379.html
Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков
Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков
Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются по линии посольств, в нынешних условиях это максимум того, что возможно, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:19
2022-03-22T12:19
2022-03-22T12:19
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сергей рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются по линии посольств, в нынешних условиях это максимум того, что возможно, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты продолжаются, они идут по линии посольств, эпизодически происходит обмен коммуникациями на других уровнях, по другим линиям. Я думаю, что в нынешних условиях это максимум того, что возможно. Ответственность, еще раз 100-процентно на Вашингтоне, который избрал путь конфронтации, избрал путь нагнетания, который не останавливается ни перед какими приемами в своем стремлении демонизировать Россию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/ryabkov-1779390624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (город), россия, сергей рябков
Контакты России и США продолжаются по линии посольств, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что контакты России и США продолжаются по линии посольств