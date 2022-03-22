Рейтинг@Mail.ru
Рябков назвал условие для нормализации отношений с США - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779384550.html
Рябков назвал условие для нормализации отношений с США
Рябков назвал условие для нормализации отношений с США - РИА Новости, 22.03.2022
Рябков назвал условие для нормализации отношений с США
Россия готова к нормализации отношений с США при условии, что Вашингтон воздержится от дальнейшей эскалации на всех уровнях и окажет воздействие на Киев, заявил РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:30
2022-03-22T11:29
в мире
россия
киев
сша
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия готова к нормализации отношений с США при условии, что Вашингтон воздержится от дальнейшей эскалации на всех уровнях и окажет воздействие на Киев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Постановка вопроса о том, что нужно сделать (США. — Прим. ред.) для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России. Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что это не произойдет, к сожалению, тогда вообще будет определенная перспектива для нормализации отношений", — сказал он журналистам.Пока же дипломат видит "нисходящий тренд" в отношениях. Рябков отметил, что ведомство воспринимает это с сожалением, но в то же время такое положение дел "не оказывает никакого влияния на решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией", и адаптироваться к санкциям.На прошлой неделе президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "военным преступником", "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". Москва сочла высказывания оскорбительными, МИД вручил американскому послу Джону Салливану ноту протеста. Ведомство также заявило, что слова Байдена "ставят отношения на грань разрыва".Комментируя РИА Новости слова Байдена, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли множество людей во всем мире.
https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819468.html
https://ria.ru/20220321/dipmissii-1779312445.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd9932d3d7700ad14dc2feb497746c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, сша, сергей рябков
09:30 22.03.2022 (обновлено: 11:29 22.03.2022)
 
Рябков назвал условие для нормализации отношений с США

Замглавы МИД Рябков: США нужно прекратить продуцировать угрозы в адрес России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия готова к нормализации отношений с США при условии, что Вашингтон воздержится от дальнейшей эскалации на всех уровнях и окажет воздействие на Киев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Постановка вопроса о том, что нужно сделать (США. — Прим. ред.) для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России. Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что это не произойдет, к сожалению, тогда вообще будет определенная перспектива для нормализации отношений", — сказал он журналистам.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 13:05
Рябков назвал цели США в отношении России деструктивными
Пока же дипломат видит "нисходящий тренд" в отношениях. Рябков отметил, что ведомство воспринимает это с сожалением, но в то же время такое положение дел "не оказывает никакого влияния на решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией", и адаптироваться к санкциям.
На прошлой неделе президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "военным преступником", "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". Москва сочла высказывания оскорбительными, МИД вручил американскому послу Джону Салливану ноту протеста. Ведомство также заявило, что слова Байдена "ставят отношения на грань разрыва".
Комментируя РИА Новости слова Байдена, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли множество людей во всем мире.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 17:12
МИД призвал США обеспечить нормальные условия работы российских дипмиссий
 
В миреРоссияКиевСШАСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала