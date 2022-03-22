09:30 22.03.2022 (обновлено: 11:29 22.03.2022)
Рябков назвал условие для нормализации отношений с США
Замглавы МИД Рябков: США нужно прекратить продуцировать угрозы в адрес России
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия готова к нормализации отношений с США при условии, что Вашингтон воздержится от дальнейшей эскалации на всех уровнях и окажет воздействие на Киев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Постановка вопроса о том, что нужно сделать (США. — Прим. ред.) для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России. Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что это не произойдет, к сожалению, тогда вообще будет определенная перспектива для нормализации отношений", — сказал он журналистам.
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Пока же дипломат видит "нисходящий тренд" в отношениях. Рябков отметил, что ведомство воспринимает это с сожалением, но в то же время такое положение дел "не оказывает никакого влияния на решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией", и адаптироваться к санкциям.
На прошлой неделе президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "военным преступником", "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". Москва сочла высказывания оскорбительными, МИД вручил американскому послу Джону Салливану ноту протеста. Ведомство также заявило, что слова Байдена "ставят отношения на грань разрыва".
Комментируя РИА Новости слова Байдена, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли множество людей во всем мире.