https://ria.ru/20220322/diplomatiya-1779384550.html

Рябков назвал условие для нормализации отношений с США

Рябков назвал условие для нормализации отношений с США - РИА Новости, 22.03.2022

Рябков назвал условие для нормализации отношений с США

Россия готова к нормализации отношений с США при условии, что Вашингтон воздержится от дальнейшей эскалации на всех уровнях и окажет воздействие на Киев, заявил РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:30

2022-03-22T09:30

2022-03-22T11:29

в мире

россия

киев

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия готова к нормализации отношений с США при условии, что Вашингтон воздержится от дальнейшей эскалации на всех уровнях и окажет воздействие на Киев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Постановка вопроса о том, что нужно сделать (США. — Прим. ред.) для сохранения отношений, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России. Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чем я не просто сомневаюсь, а уверен, что это не произойдет, к сожалению, тогда вообще будет определенная перспектива для нормализации отношений", — сказал он журналистам.Пока же дипломат видит "нисходящий тренд" в отношениях. Рябков отметил, что ведомство воспринимает это с сожалением, но в то же время такое положение дел "не оказывает никакого влияния на решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией", и адаптироваться к санкциям.На прошлой неделе президент США Джо Байден назвал Владимира Путина "военным преступником", "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом". Москва сочла высказывания оскорбительными, МИД вручил американскому послу Джону Салливану ноту протеста. Ведомство также заявило, что слова Байдена "ставят отношения на грань разрыва".Комментируя РИА Новости слова Байдена, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли множество людей во всем мире.

https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819468.html

https://ria.ru/20220321/dipmissii-1779312445.html

россия

киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, сша, сергей рябков