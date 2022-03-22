https://ria.ru/20220322/demonizatsiya-1779414191.html

Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России

Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России - РИА Новости, 22.03.2022

Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России

Москва требует от Вашингтона прекратить демонизацию России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:59

2022-03-22T11:59

2022-03-22T12:06

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона прекратить демонизацию России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы требует прекращения демонизации России, мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".США ведут дело к разрыву отношений с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США ведут дело к разрыву, в этом нет никаких сомнений... Мы настаиваем на необходимости нормализовать хотя бы в элементарных аспектах жанр общения", - сказал замминистра.Ранее в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан, ему вручили ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.В МИД указали, что "подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва".Ранее Байден заявил, что считает президента РФ "военным преступником".

https://ria.ru/20220322/ssha-1779363234.html

https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779078721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, джо байден, владимир путин