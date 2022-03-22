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Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России - РИА Новости, 22.03.2022
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Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России
Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России - РИА Новости, 22.03.2022
Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России
Москва требует от Вашингтона прекратить демонизацию России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:59
2022-03-22T12:06
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона прекратить демонизацию России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы требует прекращения демонизации России, мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".США ведут дело к разрыву отношений с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США ведут дело к разрыву, в этом нет никаких сомнений... Мы настаиваем на необходимости нормализовать хотя бы в элементарных аспектах жанр общения", - сказал замминистра.Ранее в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан, ему вручили ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.В МИД указали, что "подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва".Ранее Байден заявил, что считает президента РФ "военным преступником".
https://ria.ru/20220322/ssha-1779363234.html
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сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, джо байден, владимир путин
11:59 22.03.2022 (обновлено: 12:06 22.03.2022)
 
Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России

Замглавы МИД Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона прекратить демонизацию России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы требует прекращения демонизации России, мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 01:16
Экономист объяснил, почему России не по пути с экономикой США
США ведут дело к разрыву отношений с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"США ведут дело к разрыву, в этом нет никаких сомнений... Мы настаиваем на необходимости нормализовать хотя бы в элементарных аспектах жанр общения", - сказал замминистра.
Ранее в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан, ему вручили ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.
В МИД указали, что "подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва".
Ранее Байден заявил, что считает президента РФ "военным преступником".
Экс-советник экс-президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 23:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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СШАРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковДжо БайденВладимир Путин
 
 
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