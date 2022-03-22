11:59 22.03.2022 (обновлено: 12:06 22.03.2022)
Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России
Замглавы МИД Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона прекратить демонизацию России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы требует прекращения демонизации России, мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
США ведут дело к разрыву отношений с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"США ведут дело к разрыву, в этом нет никаких сомнений... Мы настаиваем на необходимости нормализовать хотя бы в элементарных аспектах жанр общения", - сказал замминистра.
Ранее в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан, ему вручили ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.
В МИД указали, что "подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва".
Ранее Байден заявил, что считает президента РФ "военным преступником".