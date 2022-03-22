https://ria.ru/20220322/bishkek-1779422838.html

В центре Бишкека прошел митинг в поддержку России

В центре Бишкека прошел митинг в поддержку России - РИА Новости, 22.03.2022

В центре Бишкека прошел митинг в поддержку России

В центре Бишкека прошел митинг в поддержку России и военной спецоперации российских Вооруженных сил на Украине, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:41

2022-03-22T12:41

2022-03-22T13:55

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БИШКЕК, 22 мар — РИА Новости. В центре Бишкека прошел митинг в поддержку России и военной спецоперации российских Вооруженных сил на Украине, сообщил корреспондент РИА Новости.В сквере имени Максима Горького киргизской столицы собрались около 50 человек. Они принесли флаги Киргизии и России, а также плакаты "Работайте, братья", "Мы за Путина", "Мы за мигрантов — мы за Россию", "НПО, не делите народ".Также было несколько антизападных лозунгов: "Кыргызстан — не колония Запада" и "Мы против неоколониализма".В руках и на одежде некоторых участников находились ставшие символами российской спецоперации на Украине буквы Z и V.Ранее около российского посольства в Бишкеке уже проходили митинги как сторонников, так и противников действий Москвы на Украине. На минувшей неделе Первомайский районный суд киргизской столицы запретил проводить акции около здания диппредставительства.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220304/peregovory-1776412180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киргизия, бишкек, россия