https://ria.ru/20220322/biougrozy-1779472433.html

Мурашко рассказал о задачах Центра БРИКС по исследованию вакцин

Мурашко рассказал о задачах Центра БРИКС по исследованию вакцин - РИА Новости, 22.03.2022

Мурашко рассказал о задачах Центра БРИКС по исследованию вакцин

Работа "Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин" позволит оперативно реагировать на биологические угрозы и координировать усилия по контролю за... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:11

2022-03-22T16:11

2022-03-22T16:14

здоровье - общество

брикс

михаил мурашко

россия

вакцины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598371083_0:42:3043:1754_1920x0_80_0_0_bcd18b77a8a66efab8bfcc26aba83cec.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Работа "Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин" позволит оперативно реагировать на биологические угрозы и координировать усилия по контролю за инфекциями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Работа совместного "Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин" позволит нам оперативно реагировать на биологические угрозы, координировать усилия по контролю за инфекционными заболеваниями и обеспечивать защиту населения наших стран", - сказал Мурашко на церемонии запуска Центра.Он отметил, что первые вакцины от COVID-19 были разработаны и протестированы именно на пространстве БРИКС. Создание эффективных вакцин, так же, как и ответ на биологические угрозы, базируется на возможности раннего обнаружения новых патогенов, пояснил министр.По его словам, пандемия COVID-19 показала важнейшее значение постоянного совершенствования и развития средств диагностики новых и возвращающихся инфекций. Так, многие давно известные инфекции нуждаются в усилении борьбы с ними и в совершенствовании тактики иммуннопрофилактики, это касается, прежде всего, туберкулеза, ВИЧ и гриппа, подчеркнул Мурашко."Перед нами стоит амбициозная задача по созданию эффективной и универсальной платформы по созданию вакцин", - уточнил он.При этом нужна единая согласованная политика в области разработки и вывода на рынки иммунобиологических препаратов, добавил министр.

https://ria.ru/20220312/shos-1777827131.html

https://ria.ru/20220305/briks-1776647789.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, брикс, михаил мурашко, россия, вакцины