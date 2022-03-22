https://ria.ru/20220322/biougrozy-1779472433.html
Мурашко рассказал о задачах Центра БРИКС по исследованию вакцин
Мурашко рассказал о задачах Центра БРИКС по исследованию вакцин - РИА Новости, 22.03.2022
Мурашко рассказал о задачах Центра БРИКС по исследованию вакцин
Работа "Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин" позволит оперативно реагировать на биологические угрозы и координировать усилия по контролю за... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:11
2022-03-22T16:11
2022-03-22T16:14
здоровье - общество
брикс
михаил мурашко
россия
вакцины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Работа "Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин" позволит оперативно реагировать на биологические угрозы и координировать усилия по контролю за инфекциями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Работа совместного "Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин" позволит нам оперативно реагировать на биологические угрозы, координировать усилия по контролю за инфекционными заболеваниями и обеспечивать защиту населения наших стран", - сказал Мурашко на церемонии запуска Центра.Он отметил, что первые вакцины от COVID-19 были разработаны и протестированы именно на пространстве БРИКС. Создание эффективных вакцин, так же, как и ответ на биологические угрозы, базируется на возможности раннего обнаружения новых патогенов, пояснил министр.По его словам, пандемия COVID-19 показала важнейшее значение постоянного совершенствования и развития средств диагностики новых и возвращающихся инфекций. Так, многие давно известные инфекции нуждаются в усилении борьбы с ними и в совершенствовании тактики иммуннопрофилактики, это касается, прежде всего, туберкулеза, ВИЧ и гриппа, подчеркнул Мурашко."Перед нами стоит амбициозная задача по созданию эффективной и универсальной платформы по созданию вакцин", - уточнил он.При этом нужна единая согласованная политика в области разработки и вывода на рынки иммунобиологических препаратов, добавил министр.
https://ria.ru/20220312/shos-1777827131.html
https://ria.ru/20220305/briks-1776647789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, брикс, михаил мурашко, россия, вакцины
16:11 22.03.2022 (обновлено: 16:14 22.03.2022)
Мурашко рассказал о задачах Центра БРИКС по исследованию вакцин
Мурашко: центр БРИКС по исследованию вакцин позволит оперативно реагировать на биоугрозы
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Работа "Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин" позволит оперативно реагировать на биологические угрозы и координировать усилия по контролю за инфекциями, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Работа совместного "Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин" позволит нам оперативно реагировать на биологические угрозы, координировать усилия по контролю за инфекционными заболеваниями и обеспечивать защиту населения наших стран", - сказал Мурашко на церемонии запуска Центра.
Он отметил, что первые вакцины от COVID-19 были разработаны и протестированы именно на пространстве БРИКС
. Создание эффективных вакцин, так же, как и ответ на биологические угрозы, базируется на возможности раннего обнаружения новых патогенов, пояснил министр.
По его словам, пандемия COVID-19 показала важнейшее значение постоянного совершенствования и развития средств диагностики новых и возвращающихся инфекций. Так, многие давно известные инфекции нуждаются в усилении борьбы с ними и в совершенствовании тактики иммуннопрофилактики, это касается, прежде всего, туберкулеза, ВИЧ и гриппа, подчеркнул Мурашко
.
"Перед нами стоит амбициозная задача по созданию эффективной и универсальной платформы по созданию вакцин", - уточнил он.
При этом нужна единая согласованная политика в области разработки и вывода на рынки иммунобиологических препаратов, добавил министр.