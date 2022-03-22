https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779525214.html

Премьер Дании заявила, что украинские беженцы должны вернуться на родину

Премьер Дании заявила, что украинские беженцы должны вернуться на родину - РИА Новости, 22.03.2022

Премьер Дании заявила, что украинские беженцы должны вернуться на родину

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что украинские беженцы не должны интегрироваться в датское общество, а вернуться на родину, как только появится РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T20:22

2022-03-22T20:22

2022-03-22T20:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что украинские беженцы не должны интегрироваться в датское общество, а вернуться на родину, как только появится возможность, и развивать собственную страну."Быть беженцем - это временно, поэтому вы должны вернуться и помочь в строительстве своей родины, когда у вас появится такая возможность. Это позволяет нам помогать другим беженцам", - приводит слова премьера датское радио.Ранее датский парламент в среду принял закон, уравнивающий в правах украинских беженцев с гражданами Евросоюза, а также закон об особом порядке предоставления вида на жительство для беженцев с Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779480218.html

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Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, евросоюз, россия, дания, украина, ситуация в днр и лнр