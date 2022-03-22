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По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек - РИА Новости, 22.03.2022
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По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек
По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек - РИА Новости, 22.03.2022
По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек
Более 347 тысяч человек пересекли границы ЛНР и ДНР с Россией, сообщил Российский Красный Крест со ссылкой на данные штаба "Мы вместе". РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:14
2022-03-22T19:14
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
россия
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 347 тысяч человек пересекли границы ЛНР и ДНР с Россией, сообщил Российский Красный Крест со ссылкой на данные штаба "Мы вместе"."В настоящее время на территорию Российской Федерации из Донецкой и Луганской народных республик прибыло 347 808 человек", - говорится в сообщении пресс-службы организации.Уточняется, что прибывшим людям оказывается гуманитарная, финансовая, психосоциальная помощь, консультации по правовым и многим другим вопросам.Ранее МЧС России сообщило, что с 18 февраля с Украины в РФ прибыли около 360 тысяч беженцев.
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россия
луганская народная республика
украина
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, россия, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
19:14 22.03.2022
 
По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек

Российский Красный Крест: 347 808 человек перешли границу ДНР и ЛНР с Россией

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы на дороге из Мариуполя
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы на дороге из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 347 тысяч человек пересекли границы ЛНР и ДНР с Россией, сообщил Российский Красный Крест со ссылкой на данные штаба "Мы вместе".
"В настоящее время на территорию Российской Федерации из Донецкой и Луганской народных республик прибыло 347 808 человек", - говорится в сообщении пресс-службы организации.
Уточняется, что прибывшим людям оказывается гуманитарная, финансовая, психосоциальная помощь, консультации по правовым и многим другим вопросам.
Ранее МЧС России сообщило, что с 18 февраля с Украины в РФ прибыли около 360 тысяч беженцев.
Населённый пункт Безыменное, где находится около 5 тысяч беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 18:15
На юге ДНР находятся около пяти тысяч беженцев из Мариуполя
 
Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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