https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779515870.html
По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек
По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек - РИА Новости, 22.03.2022
По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек
Более 347 тысяч человек пересекли границы ЛНР и ДНР с Россией, сообщил Российский Красный Крест со ссылкой на данные штаба "Мы вместе". РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:14
2022-03-22T19:14
2022-03-22T19:14
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
россия
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778658248_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_740a0ca9b6aeb1e9c199d5aa95688f69.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 347 тысяч человек пересекли границы ЛНР и ДНР с Россией, сообщил Российский Красный Крест со ссылкой на данные штаба "Мы вместе"."В настоящее время на территорию Российской Федерации из Донецкой и Луганской народных республик прибыло 347 808 человек", - говорится в сообщении пресс-службы организации.Уточняется, что прибывшим людям оказывается гуманитарная, финансовая, психосоциальная помощь, консультации по правовым и многим другим вопросам.Ранее МЧС России сообщило, что с 18 февраля с Украины в РФ прибыли около 360 тысяч беженцев.
https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779506074.html
россия
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778658248_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_e5b2ebbcac1468dac2febb8cfc459b31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, россия, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек
Российский Красный Крест: 347 808 человек перешли границу ДНР и ЛНР с Россией