https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779515870.html

По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек

По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек - РИА Новости, 22.03.2022

По данным РКК, в Россию из ДНР и ЛНР прибыли более 347 тысяч человек

Более 347 тысяч человек пересекли границы ЛНР и ДНР с Россией, сообщил Российский Красный Крест со ссылкой на данные штаба "Мы вместе". РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:14

2022-03-22T19:14

2022-03-22T19:14

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

россия

луганская народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Более 347 тысяч человек пересекли границы ЛНР и ДНР с Россией, сообщил Российский Красный Крест со ссылкой на данные штаба "Мы вместе"."В настоящее время на территорию Российской Федерации из Донецкой и Луганской народных республик прибыло 347 808 человек", - говорится в сообщении пресс-службы организации.Уточняется, что прибывшим людям оказывается гуманитарная, финансовая, психосоциальная помощь, консультации по правовым и многим другим вопросам.Ранее МЧС России сообщило, что с 18 февраля с Украины в РФ прибыли около 360 тысяч беженцев.

https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779506074.html

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, россия, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, вооруженные силы украины