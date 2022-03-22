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На юге ДНР находятся около пяти тысяч беженцев из Мариуполя

На юге ДНР находятся около пяти тысяч беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 22.03.2022

На юге ДНР находятся около пяти тысяч беженцев из Мариуполя

Около пяти тысяч беженцев из Мариуполя сейчас находятся в населенном пункте Безыменное на юге Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:15

2022-03-22T18:15

2022-03-22T20:36

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БЕЗЫМЕННОЕ, 22 мар - РИА Новости. Около пяти тысяч беженцев из Мариуполя сейчас находятся в населенном пункте Безыменное на юге Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас в Безыменном развернут палаточный пункт временного размещения МЧС ДНР. Он может принять 450 человек одновременно. По словам представителя министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР, сейчас пункт заполнен на 100%. Пункты временного размещения также развернуты в школе поселка и других муниципальных зданиях.Колонна из автомобилей жителей Мариуполя растянулась на три с половиной километра. В лагере МЧС беженцы могут получить медицинскую помощь, зарядить телефоны и получить питание, в том числе и детское. Кроме того, тут проходит регистрация людей. По предварительной оценке, сейчас в Безыменном находятся около пяти тысяч беженцев.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779411008.html

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779471973.html

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Населённый пункт Безыменное, где находится около 5 тысяч беженцев из Мариуполя Корреспондент РИА Новости побывал в населённом пункте Безыменное, где, по предварительным подсчетам, находится около 5 тыс беженцев из Мариуполя. Там развернут палаточный пункт временного размещения МЧС ДНР. В лагере беженцы могут получить медпомощь, зарядить телефоны и получить питание, в том числе детское. Колонна автомобилей перед лагерем растянулась на 3,5 км. 2022-03-22T18:15 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, александр семенов, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, мчс днр, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины