https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779496498.html

В России готовы трудоустраивать беженцев из ЛНР и ДНР, заявил эксперт

В России готовы трудоустраивать беженцев из ЛНР и ДНР, заявил эксперт - РИА Новости, 22.03.2022

В России готовы трудоустраивать беженцев из ЛНР и ДНР, заявил эксперт

Российский бизнес не раз подтверждал свое желание и готовность принимать на работу жителей ЛНР и ДНР, эвакуированных в Россию, заявил РИА Новости омбудсмен по... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:24

2022-03-22T17:24

2022-03-22T17:24

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский бизнес не раз подтверждал свое желание и готовность принимать на работу жителей ЛНР и ДНР, эвакуированных в Россию, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин."В России множество регионов и работодателей уже не раз подтверждали свое желание и готовность принимать на работу беженцев из Донбасса. Ведь, согласно правовому полю, оформление на работу лица, получившего статус "беженец", производится на общих основаниях с гражданами России и не влечет работодателей к лишнему документообороту и ответственности", - сказал он.Таким образом, по его мнению, "сейчас может в какой-то мере восполниться возникшая после пандемии в стране острая нехватка мигрантов". "Другой вопрос, что далеко не все готовы и могут быть разнорабочими, ведь подавляющее большинство беженцев Донбасса – женщины и дети", - заметил Порочкин.Впрочем, региональные департаменты минтруда и соцзащиты, подчеркнул омбудсмен, "уже давно работают в этом направлении и предоставляют рабочие места и медикам, и учителям, и инженерам и предлагают другие варианты квалифицированной работы".Аналогичную точку зрения высказала и генеральный директор одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области - ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская. По ее словам, несмотря на достойный уровень зарплаты, предоставление жилья, компания постоянно сталкивается с проблемой нехватки людей, "техника стоит, а работать некому"."Мы готовы принимать на работу жителей ДНР и ЛНР, тех, кто действительно хочет, умеет и может работать. Состав беженцев – это женское население территорий, которое в основном было занято в металлургии и угольной промышленности, но мы готовы обучать рабочим профессиям, предоставить жилье, на территории есть свое общежитие, при желании они могут освоить необходимые навыки", - заключила Романовская.

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779302774.html

https://ria.ru/20220320/bezhentsy-1779153094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество