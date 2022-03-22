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В России готовы трудоустраивать беженцев из ЛНР и ДНР, заявил эксперт - РИА Новости, 22.03.2022
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В России готовы трудоустраивать беженцев из ЛНР и ДНР, заявил эксперт
В России готовы трудоустраивать беженцев из ЛНР и ДНР, заявил эксперт - РИА Новости, 22.03.2022
В России готовы трудоустраивать беженцев из ЛНР и ДНР, заявил эксперт
Российский бизнес не раз подтверждал свое желание и готовность принимать на работу жителей ЛНР и ДНР, эвакуированных в Россию, заявил РИА Новости омбудсмен по... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:24
2022-03-22T17:24
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский бизнес не раз подтверждал свое желание и готовность принимать на работу жителей ЛНР и ДНР, эвакуированных в Россию, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин."В России множество регионов и работодателей уже не раз подтверждали свое желание и готовность принимать на работу беженцев из Донбасса. Ведь, согласно правовому полю, оформление на работу лица, получившего статус "беженец", производится на общих основаниях с гражданами России и не влечет работодателей к лишнему документообороту и ответственности", - сказал он.Таким образом, по его мнению, "сейчас может в какой-то мере восполниться возникшая после пандемии в стране острая нехватка мигрантов". "Другой вопрос, что далеко не все готовы и могут быть разнорабочими, ведь подавляющее большинство беженцев Донбасса – женщины и дети", - заметил Порочкин.Впрочем, региональные департаменты минтруда и соцзащиты, подчеркнул омбудсмен, "уже давно работают в этом направлении и предоставляют рабочие места и медикам, и учителям, и инженерам и предлагают другие варианты квалифицированной работы".Аналогичную точку зрения высказала и генеральный директор одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области - ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская. По ее словам, несмотря на достойный уровень зарплаты, предоставление жилья, компания постоянно сталкивается с проблемой нехватки людей, "техника стоит, а работать некому"."Мы готовы принимать на работу жителей ДНР и ЛНР, тех, кто действительно хочет, умеет и может работать. Состав беженцев – это женское население территорий, которое в основном было занято в металлургии и угольной промышленности, но мы готовы обучать рабочим профессиям, предоставить жилье, на территории есть свое общежитие, при желании они могут освоить необходимые навыки", - заключила Романовская.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество
17:24 22.03.2022
 
В России готовы трудоустраивать беженцев из ЛНР и ДНР, заявил эксперт

Омбудсмен Порочкин заявил, что бизнес в России готов брать на работу беженцев из ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБеженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский бизнес не раз подтверждал свое желание и готовность принимать на работу жителей ЛНР и ДНР, эвакуированных в Россию, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.
России множество регионов и работодателей уже не раз подтверждали свое желание и готовность принимать на работу беженцев из Донбасса. Ведь, согласно правовому полю, оформление на работу лица, получившего статус "беженец", производится на общих основаниях с гражданами России и не влечет работодателей к лишнему документообороту и ответственности", - сказал он.
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В Тульскую область прибыл поезд с беженцами из Донбасса и с Украины
Таким образом, по его мнению, "сейчас может в какой-то мере восполниться возникшая после пандемии в стране острая нехватка мигрантов". "Другой вопрос, что далеко не все готовы и могут быть разнорабочими, ведь подавляющее большинство беженцев Донбасса – женщины и дети", - заметил Порочкин.
Впрочем, региональные департаменты минтруда и соцзащиты, подчеркнул омбудсмен, "уже давно работают в этом направлении и предоставляют рабочие места и медикам, и учителям, и инженерам и предлагают другие варианты квалифицированной работы".
Аналогичную точку зрения высказала и генеральный директор одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области - ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская. По ее словам, несмотря на достойный уровень зарплаты, предоставление жилья, компания постоянно сталкивается с проблемой нехватки людей, "техника стоит, а работать некому".
"Мы готовы принимать на работу жителей ДНР и ЛНР, тех, кто действительно хочет, умеет и может работать. Состав беженцев – это женское население территорий, которое в основном было занято в металлургии и угольной промышленности, но мы готовы обучать рабочим профессиям, предоставить жилье, на территории есть свое общежитие, при желании они могут освоить необходимые навыки", - заключила Романовская.
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