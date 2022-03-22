В России готовы трудоустраивать беженцев из ЛНР и ДНР, заявил эксперт
Омбудсмен Порочкин заявил, что бизнес в России готов брать на работу беженцев из ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБеженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский бизнес не раз подтверждал свое желание и готовность принимать на работу жителей ЛНР и ДНР, эвакуированных в Россию, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.
"В России множество регионов и работодателей уже не раз подтверждали свое желание и готовность принимать на работу беженцев из Донбасса. Ведь, согласно правовому полю, оформление на работу лица, получившего статус "беженец", производится на общих основаниях с гражданами России и не влечет работодателей к лишнему документообороту и ответственности", - сказал он.
Таким образом, по его мнению, "сейчас может в какой-то мере восполниться возникшая после пандемии в стране острая нехватка мигрантов". "Другой вопрос, что далеко не все готовы и могут быть разнорабочими, ведь подавляющее большинство беженцев Донбасса – женщины и дети", - заметил Порочкин.
Впрочем, региональные департаменты минтруда и соцзащиты, подчеркнул омбудсмен, "уже давно работают в этом направлении и предоставляют рабочие места и медикам, и учителям, и инженерам и предлагают другие варианты квалифицированной работы".
Аналогичную точку зрения высказала и генеральный директор одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области - ООО "ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская. По ее словам, несмотря на достойный уровень зарплаты, предоставление жилья, компания постоянно сталкивается с проблемой нехватки людей, "техника стоит, а работать некому".
"Мы готовы принимать на работу жителей ДНР и ЛНР, тех, кто действительно хочет, умеет и может работать. Состав беженцев – это женское население территорий, которое в основном было занято в металлургии и угольной промышленности, но мы готовы обучать рабочим профессиям, предоставить жилье, на территории есть свое общежитие, при желании они могут освоить необходимые навыки", - заключила Романовская.