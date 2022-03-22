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Более 3,5 миллиона беженцев покинули Украину с 24 февраля, сообщили в ВОЗ - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779480218.html
Более 3,5 миллиона беженцев покинули Украину с 24 февраля, сообщили в ВОЗ
Более 3,5 миллиона беженцев покинули Украину с 24 февраля, сообщили в ВОЗ - РИА Новости, 22.03.2022
Более 3,5 миллиона беженцев покинули Украину с 24 февраля, сообщили в ВОЗ
Свыше 3,5 миллиона беженцев покинули Украину с 24 февраля, из них 500 тысяч могут иметь психические расстройства из-за конфликта, заявила на брифинге во вторник РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:35
2022-03-22T16:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
воз
украина
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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Свыше 3,5 миллиона беженцев покинули Украину с 24 февраля, из них 500 тысяч могут иметь психические расстройства из-за конфликта, заявила на брифинге во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения в Польше Палома Кучи."По последним данным, 6,5 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в пределах Украины. На этой неделе, по данным на 20 марта, по меньшей мере 3,5 миллиона беженцев из Украины пересекли границы соседних стран. Польша уже приняла более 2 миллионов человек, это около 61% всех беженцев. Около двух третей беженцев хотят остаться в Польше, поближе к дому", - сказала она.Кучи отметила, что в настоящее время доступ к медицинскому обслуживанию на Украине сильно ограничен, беженцы проводят по нескольку дней без нормальной пищи и воды, в ожидании возможности пересечь границу, дети устали и обеспокоены, пожилые люди находятся без лекарств, что приводит к декомпенсации диабета, повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем, беременные женщины лишены дородового ухода."Люди с ослабленным здоровьем нуждаются в срочной эвакуации и направлении к специалистам, чтобы обеспечить продолжение лечения. Например, дети и взрослые с онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в диализе, пациенты с психическими расстройствами и другие", - сказала она.По ее словам, порядка 500 тысяч украинских беженцев в Польше нуждаются в психологической помощи."По предварительным оценкам ВОЗ, полмиллиона беженцев могут иметь психические расстройства из-за конфликта и около 30 000 человек - тяжелые психические расстройства", - указала Кучи.Представитель ВОЗ отметила, что в организации в настоящее время рассматривают возможность реагирования при различных сценариях развития ситуации, в том числе при резком росте беженцев в случае ухудшения положения на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, воз, украина
16:35 22.03.2022
 
Более 3,5 миллиона беженцев покинули Украину с 24 февраля, сообщили в ВОЗ

ВОЗ: более 3,5 миллиона беженцев покинули Украину с 24 февраля

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Свыше 3,5 миллиона беженцев покинули Украину с 24 февраля, из них 500 тысяч могут иметь психические расстройства из-за конфликта, заявила на брифинге во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения в Польше Палома Кучи.
"По последним данным, 6,5 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в пределах Украины. На этой неделе, по данным на 20 марта, по меньшей мере 3,5 миллиона беженцев из Украины пересекли границы соседних стран. Польша уже приняла более 2 миллионов человек, это около 61% всех беженцев. Около двух третей беженцев хотят остаться в Польше, поближе к дому", - сказала она.
Кучи отметила, что в настоящее время доступ к медицинскому обслуживанию на Украине сильно ограничен, беженцы проводят по нескольку дней без нормальной пищи и воды, в ожидании возможности пересечь границу, дети устали и обеспокоены, пожилые люди находятся без лекарств, что приводит к декомпенсации диабета, повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем, беременные женщины лишены дородового ухода.
"Люди с ослабленным здоровьем нуждаются в срочной эвакуации и направлении к специалистам, чтобы обеспечить продолжение лечения. Например, дети и взрослые с онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в диализе, пациенты с психическими расстройствами и другие", - сказала она.
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По ее словам, порядка 500 тысяч украинских беженцев в Польше нуждаются в психологической помощи.
"По предварительным оценкам ВОЗ, полмиллиона беженцев могут иметь психические расстройства из-за конфликта и около 30 000 человек - тяжелые психические расстройства", - указала Кучи.
Представитель ВОЗ отметила, что в организации в настоящее время рассматривают возможность реагирования при различных сценариях развития ситуации, в том числе при резком росте беженцев в случае ухудшения положения на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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