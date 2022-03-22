https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779398854.html
Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки
Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки - РИА Новости, 22.03.2022
Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки
Порядка 16 тысяч беженцев прибыли в РФ 21 марта, поток беженцев увеличивается, такие данные привел статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:49
2022-03-22T10:49
2022-03-22T11:20
обострение ситуации в днр и лнр
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Порядка 16 тысяч беженцев прибыли в РФ 21 марта, поток беженцев увеличивается, такие данные привел статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко."В основном это женщины с детьми, пожилые люди", - отметил Серко.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779315408.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина
10:49 22.03.2022 (обновлено: 11:20 22.03.2022)
Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки
Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки, поток увеличился