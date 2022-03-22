https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779398854.html

Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки

Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки - РИА Новости, 22.03.2022

Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки

Порядка 16 тысяч беженцев прибыли в РФ 21 марта, поток беженцев увеличивается, такие данные привел статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:49

2022-03-22T10:49

2022-03-22T11:20

обострение ситуации в днр и лнр

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Порядка 16 тысяч беженцев прибыли в РФ 21 марта, поток беженцев увеличивается, такие данные привел статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко."В основном это женщины с детьми, пожилые люди", - отметил Серко.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779315408.html

россия

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина