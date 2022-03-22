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Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779398854.html
Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки
Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки - РИА Новости, 22.03.2022
Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки
Порядка 16 тысяч беженцев прибыли в РФ 21 марта, поток беженцев увеличивается, такие данные привел статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:49
2022-03-22T11:20
обострение ситуации в днр и лнр
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Порядка 16 тысяч беженцев прибыли в РФ 21 марта, поток беженцев увеличивается, такие данные привел статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко."В основном это женщины с детьми, пожилые люди", - отметил Серко.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779315408.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина
10:49 22.03.2022 (обновлено: 11:20 22.03.2022)
 
Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки

Границу России со стороны Украины пересекли 16 тысяч человек за сутки, поток увеличился

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Порядка 16 тысяч беженцев прибыли в РФ 21 марта, поток беженцев увеличивается, такие данные привел статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко.
"В основном это женщины с детьми, пожилые люди", - отметил Серко.
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 17:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина обстреливает колонны с беженцами из Мариуполя, заявил Пушилин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Украина
 
 
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