https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779396840.html

В Россию с 18 февраля прибыли 360 тысяч беженцев с Украины

В Россию с 18 февраля прибыли 360 тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 22.03.2022

В Россию с 18 февраля прибыли 360 тысяч беженцев с Украины

Порядка 360 тысяч беженцев прибыли в РФ с 18 февраля, поток беженцев увеличивается, за прошлые сутки в Россию въехало 16 тысяч человек, такие данные привел... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:42

2022-03-22T10:42

2022-03-22T10:52

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Порядка 360 тысяч беженцев прибыли в РФ с 18 февраля, поток беженцев увеличивается, за прошлые сутки в Россию въехало 16 тысяч человек, такие данные привел статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко."Порядка 360 тысяч беженцев прибыло в Россию с 18 февраля. Из них примерно 22 тысячи разместились в пунктах временного размещения, остальные разъехались по родственникам, знакомым, кто-то уехал обратно", - сказал Серко на заседании социального комитета во вторник.Он также уточнил, что одна треть беженцев получила выплаты от России. "Это связано с тем, что нужна (банковская) карточка, нужно открыть счет, должно быть подтверждено, что он пересек границу", - сказал представитель МЧС.Серко также уточнил, что за вчерашние сутки границу с Россией пересекло порядка 16 тысяч человек. По его словам, поток беженцев увеличивается."В основном это женщины с детьми, пожилые люди", - отметил Серко.

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779302774.html

https://ria.ru/20220322/koridory-1779389887.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)