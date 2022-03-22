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В Россию с 18 февраля прибыли 360 тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779396840.html
В Россию с 18 февраля прибыли 360 тысяч беженцев с Украины
В Россию с 18 февраля прибыли 360 тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 22.03.2022
В Россию с 18 февраля прибыли 360 тысяч беженцев с Украины
Порядка 360 тысяч беженцев прибыли в РФ с 18 февраля, поток беженцев увеличивается, за прошлые сутки в Россию въехало 16 тысяч человек, такие данные привел... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:42
2022-03-22T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Порядка 360 тысяч беженцев прибыли в РФ с 18 февраля, поток беженцев увеличивается, за прошлые сутки в Россию въехало 16 тысяч человек, такие данные привел статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко."Порядка 360 тысяч беженцев прибыло в Россию с 18 февраля. Из них примерно 22 тысячи разместились в пунктах временного размещения, остальные разъехались по родственникам, знакомым, кто-то уехал обратно", - сказал Серко на заседании социального комитета во вторник.Он также уточнил, что одна треть беженцев получила выплаты от России. "Это связано с тем, что нужна (банковская) карточка, нужно открыть счет, должно быть подтверждено, что он пересек границу", - сказал представитель МЧС.Серко также уточнил, что за вчерашние сутки границу с Россией пересекло порядка 16 тысяч человек. По его словам, поток беженцев увеличивается."В основном это женщины с детьми, пожилые люди", - отметил Серко.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:42 22.03.2022 (обновлено: 10:52 22.03.2022)
 
В Россию с 18 февраля прибыли 360 тысяч беженцев с Украины

Замглавы МЧС Серко заявил, что в Россию с 18 февраля прибыли 360 тысяч беженцев с Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженецы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
Беженецы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженецы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Порядка 360 тысяч беженцев прибыли в РФ с 18 февраля, поток беженцев увеличивается, за прошлые сутки в Россию въехало 16 тысяч человек, такие данные привел статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко.
"Порядка 360 тысяч беженцев прибыло в Россию с 18 февраля. Из них примерно 22 тысячи разместились в пунктах временного размещения, остальные разъехались по родственникам, знакомым, кто-то уехал обратно", - сказал Серко на заседании социального комитета во вторник.
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Он также уточнил, что одна треть беженцев получила выплаты от России. "Это связано с тем, что нужна (банковская) карточка, нужно открыть счет, должно быть подтверждено, что он пересек границу", - сказал представитель МЧС.
Серко также уточнил, что за вчерашние сутки границу с Россией пересекло порядка 16 тысяч человек. По его словам, поток беженцев увеличивается.
"В основном это женщины с детьми, пожилые люди", - отметил Серко.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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