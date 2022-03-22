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МККК обсудит с Российским Красным Крестом поддержку беженцев - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779390455.html
МККК обсудит с Российским Красным Крестом поддержку беженцев
МККК обсудит с Российским Красным Крестом поддержку беженцев - РИА Новости, 22.03.2022
МККК обсудит с Российским Красным Крестом поддержку беженцев
Международный комитет Красного Креста (МККК) обсуждает с Российским Красным Крестом увеличение поддержки беженцев с Украины, которые перебираются на российскую... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:13
2022-03-22T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
российский красный крест
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) обсуждает с Российским Красным Крестом увеличение поддержки беженцев с Украины, которые перебираются на российскую территорию, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер."МККК готов продолжить работу по обе стороны и со всеми соседями Украины, включая Россию. Мы ведем переговоры с Российским Красным Крестом относительно того, что необходимо для поддержания их возможности по приему перемещенных лиц, которые приезжают в Ростов и другие города (России). Мы готовы увеличить эту способность (по приему беженцев - ред.)", - сказал Маурер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779302774.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, российский красный крест
10:13 22.03.2022 (обновлено: 10:15 22.03.2022)
 
МККК обсудит с Российским Красным Крестом поддержку беженцев

МККК обсудит с Российским Красным Крестом поддержку беженцев с Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в селе Безыменное. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) обсуждает с Российским Красным Крестом увеличение поддержки беженцев с Украины, которые перебираются на российскую территорию, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.
"МККК готов продолжить работу по обе стороны и со всеми соседями Украины, включая Россию. Мы ведем переговоры с Российским Красным Крестом относительно того, что необходимо для поддержания их возможности по приему перемещенных лиц, которые приезжают в Ростов и другие города (России). Мы готовы увеличить эту способность (по приему беженцев - ред.)", - сказал Маурер.
Беженецы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 16:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Тульскую область прибыл поезд с беженцами из Донбасса и с Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 17:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ярославль прибыл первый поезд с 480 беженцами из Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФРоссийский Красный Крест
 
 
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