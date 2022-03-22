https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779390455.html

МККК обсудит с Российским Красным Крестом поддержку беженцев

МККК обсудит с Российским Красным Крестом поддержку беженцев - РИА Новости, 22.03.2022

МККК обсудит с Российским Красным Крестом поддержку беженцев

Международный комитет Красного Креста (МККК) обсуждает с Российским Красным Крестом увеличение поддержки беженцев с Украины, которые перебираются на российскую... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:13

2022-03-22T10:13

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российский красный крест

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) обсуждает с Российским Красным Крестом увеличение поддержки беженцев с Украины, которые перебираются на российскую территорию, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер."МККК готов продолжить работу по обе стороны и со всеми соседями Украины, включая Россию. Мы ведем переговоры с Российским Красным Крестом относительно того, что необходимо для поддержания их возможности по приему перемещенных лиц, которые приезжают в Ростов и другие города (России). Мы готовы увеличить эту способность (по приему беженцев - ред.)", - сказал Маурер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779302774.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, российский красный крест