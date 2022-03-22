https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779522591.html

Минск заявил, что Киев обменивается данными с разведкой НАТО по Белоруссии

Минск заявил, что Киев обменивается данными с разведкой НАТО по Белоруссии - РИА Новости, 22.03.2022

Минск заявил, что Киев обменивается данными с разведкой НАТО по Белоруссии

В КГБ Белоруссии заявили, что официальный Киев по белорусской тематике тесно взаимодействует со спецслужбами Литвы, обменивается данными с разведкой стран НАТО. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T20:03

2022-03-22T20:03

2022-03-22T20:35

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. В КГБ Белоруссии заявили, что официальный Киев по белорусской тематике тесно взаимодействует со спецслужбами Литвы, обменивается данными с разведкой стран НАТО."Активно обмениваясь информацией с субъектами разведки стран НАТО, официальный Киев тесно взаимодействует и со спецслужбами Литвы", - приводит Sputnik Беларусь заявление КГБ.Согласно сообщению, активную работу на белорусском направлении проводят центры информационно-психологических операций сил специальных операций министерства обороны Украины (ЦИПсО), которые "реализуют направленную информационную политику Киева, дискредитируют события и явления во вред национальным интересам Беларуси, осуществляют информационную агрессию"."Силы и средства ЦИПсО задействуются в социальных сетях, паблик-чатах, общественных электронных площадках, информационных сайтах, через подставных лиц курируют работу СМИ", - говорится в сообщении.В КГБ отметили задействование ресурсов ЦИПсО в интересах Литвы и Польши во вред национальной безопасности Белоруссии в поствыборный период. "Известно, что 17 августа 2020 года в Киеве состоялось совещание глав военных разведок Украины, Польши и Литвы, в ходе которого достигнута договоренность об организации взаимодействия между подразделениями информационно-психологических операций на белорусском направлении в рамках проведения украинскими спецслужбами операции "Демократия в Минске", направленной на дестабилизацию политической ситуации в Беларуси", - сообщили в комитете.По данным КГБ, "подготовка и обучение сотрудников ЦИПсО, а также проведение наиболее резонансных операций осуществляется при непосредственном участии западных партнеров"."Поддерживается сотрудничество с Рижским центром стратегических коммуникаций НАТО (Латвия), Литвой, Польшей. Основной целью названных мероприятий выступают дестабилизация политической и социальной обстановки в Беларуси и России, оказание поддержки оппозиции и функционерам движений экстремистской направленности, содействие распространению среди населения антирусских настроений", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20220322/kgb-1779518567.html

https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779450583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, белоруссия, польша, литва, министерство обороны украины, нато, россия, киев