20:03 22.03.2022 (обновлено: 20:35 22.03.2022)
Минск заявил, что Киев обменивается данными с разведкой НАТО по Белоруссии
КГБ Белоруссии заявило, что Киев обменивается данными с разведкой НАТО по Минску
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. В КГБ Белоруссии заявили, что официальный Киев по белорусской тематике тесно взаимодействует со спецслужбами Литвы, обменивается данными с разведкой стран НАТО.
"Активно обмениваясь информацией с субъектами разведки стран НАТО, официальный Киев тесно взаимодействует и со спецслужбами Литвы", - приводит Sputnik Беларусь заявление КГБ.
Согласно сообщению, активную работу на белорусском направлении проводят центры информационно-психологических операций сил специальных операций министерства обороны Украины (ЦИПсО), которые "реализуют направленную информационную политику Киева, дискредитируют события и явления во вред национальным интересам Беларуси, осуществляют информационную агрессию".
"Силы и средства ЦИПсО задействуются в социальных сетях, паблик-чатах, общественных электронных площадках, информационных сайтах, через подставных лиц курируют работу СМИ", - говорится в сообщении.
В КГБ отметили задействование ресурсов ЦИПсО в интересах Литвы и Польши во вред национальной безопасности Белоруссии в поствыборный период. "Известно, что 17 августа 2020 года в Киеве состоялось совещание глав военных разведок Украины, Польши и Литвы, в ходе которого достигнута договоренность об организации взаимодействия между подразделениями информационно-психологических операций на белорусском направлении в рамках проведения украинскими спецслужбами операции "Демократия в Минске", направленной на дестабилизацию политической ситуации в Беларуси", - сообщили в комитете.
По данным КГБ, "подготовка и обучение сотрудников ЦИПсО, а также проведение наиболее резонансных операций осуществляется при непосредственном участии западных партнеров".
"Поддерживается сотрудничество с Рижским центром стратегических коммуникаций НАТО (Латвия), Литвой, Польшей. Основной целью названных мероприятий выступают дестабилизация политической и социальной обстановки в Беларуси и России, оказание поддержки оппозиции и функционерам движений экстремистской направленности, содействие распространению среди населения антирусских настроений", - заявили в ведомстве.