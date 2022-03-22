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Минск заявил, что Киев обменивается данными с разведкой НАТО по Белоруссии - РИА Новости, 22.03.2022
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Минск заявил, что Киев обменивается данными с разведкой НАТО по Белоруссии
Минск заявил, что Киев обменивается данными с разведкой НАТО по Белоруссии - РИА Новости, 22.03.2022
Минск заявил, что Киев обменивается данными с разведкой НАТО по Белоруссии
В КГБ Белоруссии заявили, что официальный Киев по белорусской тематике тесно взаимодействует со спецслужбами Литвы, обменивается данными с разведкой стран НАТО. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T20:03
2022-03-22T20:35
в мире
белоруссия
польша
литва
министерство обороны украины
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россия
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. В КГБ Белоруссии заявили, что официальный Киев по белорусской тематике тесно взаимодействует со спецслужбами Литвы, обменивается данными с разведкой стран НАТО."Активно обмениваясь информацией с субъектами разведки стран НАТО, официальный Киев тесно взаимодействует и со спецслужбами Литвы", - приводит Sputnik Беларусь заявление КГБ.Согласно сообщению, активную работу на белорусском направлении проводят центры информационно-психологических операций сил специальных операций министерства обороны Украины (ЦИПсО), которые "реализуют направленную информационную политику Киева, дискредитируют события и явления во вред национальным интересам Беларуси, осуществляют информационную агрессию"."Силы и средства ЦИПсО задействуются в социальных сетях, паблик-чатах, общественных электронных площадках, информационных сайтах, через подставных лиц курируют работу СМИ", - говорится в сообщении.В КГБ отметили задействование ресурсов ЦИПсО в интересах Литвы и Польши во вред национальной безопасности Белоруссии в поствыборный период. "Известно, что 17 августа 2020 года в Киеве состоялось совещание глав военных разведок Украины, Польши и Литвы, в ходе которого достигнута договоренность об организации взаимодействия между подразделениями информационно-психологических операций на белорусском направлении в рамках проведения украинскими спецслужбами операции "Демократия в Минске", направленной на дестабилизацию политической ситуации в Беларуси", - сообщили в комитете.По данным КГБ, "подготовка и обучение сотрудников ЦИПсО, а также проведение наиболее резонансных операций осуществляется при непосредственном участии западных партнеров"."Поддерживается сотрудничество с Рижским центром стратегических коммуникаций НАТО (Латвия), Литвой, Польшей. Основной целью названных мероприятий выступают дестабилизация политической и социальной обстановки в Беларуси и России, оказание поддержки оппозиции и функционерам движений экстремистской направленности, содействие распространению среди населения антирусских настроений", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20220322/kgb-1779518567.html
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в мире, белоруссия, польша, литва, министерство обороны украины, нато, россия, киев
20:03 22.03.2022 (обновлено: 20:35 22.03.2022)
 
Минск заявил, что Киев обменивается данными с разведкой НАТО по Белоруссии

КГБ Белоруссии заявило, что Киев обменивается данными с разведкой НАТО по Минску

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. В КГБ Белоруссии заявили, что официальный Киев по белорусской тематике тесно взаимодействует со спецслужбами Литвы, обменивается данными с разведкой стран НАТО.
"Активно обмениваясь информацией с субъектами разведки стран НАТО, официальный Киев тесно взаимодействует и со спецслужбами Литвы", - приводит Sputnik Беларусь заявление КГБ.
Согласно сообщению, активную работу на белорусском направлении проводят центры информационно-психологических операций сил специальных операций министерства обороны Украины (ЦИПсО), которые "реализуют направленную информационную политику Киева, дискредитируют события и явления во вред национальным интересам Беларуси, осуществляют информационную агрессию".
"Силы и средства ЦИПсО задействуются в социальных сетях, паблик-чатах, общественных электронных площадках, информационных сайтах, через подставных лиц курируют работу СМИ", - говорится в сообщении.
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В КГБ отметили задействование ресурсов ЦИПсО в интересах Литвы и Польши во вред национальной безопасности Белоруссии в поствыборный период. "Известно, что 17 августа 2020 года в Киеве состоялось совещание глав военных разведок Украины, Польши и Литвы, в ходе которого достигнута договоренность об организации взаимодействия между подразделениями информационно-психологических операций на белорусском направлении в рамках проведения украинскими спецслужбами операции "Демократия в Минске", направленной на дестабилизацию политической ситуации в Беларуси", - сообщили в комитете.
По данным КГБ, "подготовка и обучение сотрудников ЦИПсО, а также проведение наиболее резонансных операций осуществляется при непосредственном участии западных партнеров".
"Поддерживается сотрудничество с Рижским центром стратегических коммуникаций НАТО (Латвия), Литвой, Польшей. Основной целью названных мероприятий выступают дестабилизация политической и социальной обстановки в Беларуси и России, оказание поддержки оппозиции и функционерам движений экстремистской направленности, содействие распространению среди населения антирусских настроений", - заявили в ведомстве.
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