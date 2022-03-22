https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779421216.html

Эксперты ожидают рост спроса на туры в Белоруссию не раньше лета

Эксперты ожидают рост спроса на туры в Белоруссию не раньше лета - РИА Новости, 22.03.2022

Эксперты ожидают рост спроса на туры в Белоруссию не раньше лета

Спрос на путевки в Белоруссию из России увеличится не раньше лета, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:56

2022-03-22T18:56

2022-03-22T18:56

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Спрос на путевки в Белоруссию из России увеличится не раньше лета, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).С 18 марта между странами были сняты ковидные ограничения, однако, по мнению экспертов отрасли, эффект от этой меры будет заметен не сразу.Эксперты также отмечают, что основной спрос на белорусском направлении традиционно приходится на санатории – 80 процентов всех бронирований. Однако в последние годы качественное лечение в Белоруссии обходится всего на пять-семь процентов дешевле, чем в России (стоимость недельного отдыха на двоих в мае стартует от 22 тысяч рублей без учета дороги)."Эта разница в цене сегодня нивелируется как возросшей стоимостью перевозки — авиабилеты в Белоруссию за два года подорожали в два раза, — так и кешбэком при бронировании санаторного отдыха в РФ: на зарубежные туры он не начисляется, поэтому эти предложения выглядят сейчас менее выгодно", — уточнили в ассоциации.Однако плюсы у направления все же есть. По словам экспертов, это безвизовый режим, прием карт "Мир", возможность расчета с агентствами в российских рублях, доступность услуг и широкий выбор экскурсионных туров.

https://ria.ru/20210901/brest-1747836754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, белоруссия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, туризм, туристы, авиабилеты, карта "мир"