https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779412571.html
В Белоруссию за сутки прибыли более 540 граждан Украины
В Белоруссию за сутки прибыли более 540 граждан Украины - РИА Новости, 22.03.2022
В Белоруссию за сутки прибыли более 540 граждан Украины
В Белоруссию за минувшие сутки прибыли 542 гражданина Украины, сообщил во вторник Государственный погранкомитет республики. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:52
2022-03-22T11:52
2022-03-22T11:52
обострение ситуации в днр и лнр
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. В Белоруссию за минувшие сутки прибыли 542 гражданина Украины, сообщил во вторник Государственный погранкомитет республики."За сутки в Беларусь проследовали 542 гражданина Украины, в том числе 118 транзитом через страны ЕС", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Согласно сообщению, с 6.00 21 марта по 6.00 22 марта в Белоруссию с украинской территории проследовали 424 гражданина Украины, транзитом через Польшу – 110, через Литву – 6, через Латвию – 2."Белорусская сторона обеспечивает обратившихся за помощью граждан Украины местами для временного проживания. Кроме того, вблизи приграничной деревни Гдень Гомельской области Белорусским Обществом Красного Креста развернут мобильный пункт обогрева. Гражданам предоставляется необходимая помощь сразу после их прибытия в Беларусь. Аналогичный комплекс оборудован вблизи пункта упрощенного пропуска Поддобрянка", - говорится в сообщении.Там напоминается, что на фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов на границе с Белоруссией. Пункты пропуска Белоруссии работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20220319/belorussiya-1779057084.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, литва, белоруссия, украина
В Белоруссию за сутки прибыли более 540 граждан Украины
В Белоруссию за сутки прибыли более 540 граждан Украины, из них 118 транзитом через ЕС