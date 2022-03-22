https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779387697.html
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт - РИА Новости, 22.03.2022
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт
Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании жителя Осиповичей (Могилевская область), который планировал теракт на железной дороге. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:55
2022-03-22T09:55
2022-03-22T10:19
в мире
белоруссия
иван кубраков
россия
украина
мвд белоруссии
следственный комитет россии (ск рф)
белорусская железная дорога
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании жителя Осиповичей (Могилевская область), который планировал теракт на железной дороге."Действия жителя Осиповичей квалифицированы как приготовление к совершению акта терроризма и участие в экстремистском формировании. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте СК. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.По данным следствия, "43-летний житель Осиповичей в январе прошлого года добровольно вступил в экстремистское формирование "BYPOL"/"мобилизационный план "Перамога", от руководителей которого в марте текущего года инициативно затребовал данные о местах расположения релейных шкафов на железной дороге для совершения террористических актов". "В переписке с администраторами канала мужчина заявлял, что готов к решительным действиям, изготовлению взрывчатых веществ и реализации преступных действий "по приказу". Руководители преступного сообщества выслали мужчине инструкции по изготовлению орудий и способам совершения преступлений, рекомендации по мерам конспирации, а также информацию о местах проведения будущих терактов", - говорится в сообщении СК.Подчеркивается, что "катастрофы и человеческих жертв в результате теракта на железной дороге удалось избежать, так как мужчина был задержан… и не успел реализовать задуманное". "По месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли легковоспламеняющиеся жидкости и атрибуты для изготовления взрывчатых веществ, горючих смесей или иных орудий совершения преступлений", - говорится в сообщении.На фоне российской военной спецоперации по демилитаризации Украины признанные в Белоруссии террористическими и экстремистскими организациями структуры, близкие к белорусской оппозиции, обвинили Белорусскую железную дорогу в перевозке военных грузов для РФ и призвали белорусов предпринимать действия по блокировке железнодорожного движения. МВД Белоруссии сообщило ранее, что возбуждено дело о теракте из-за нескольких фактов уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожных путей в стране. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков ранее заявлял, что любые действия по повреждению железнодорожный путей и нарушению работы железной дороги будут жестко пресекаться. Инфраструктура Белорусской железной дороги была взята под контроль органов внутренних дел и внутренних войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/belorussiya-1778695905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, иван кубраков, россия, украина, мвд белоруссии, следственный комитет россии (ск рф), белорусская железная дорога
09:55 22.03.2022 (обновлено: 10:19 22.03.2022)
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт на железной дороге
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании жителя Осиповичей (Могилевская область), который планировал теракт на железной дороге.
"Действия жителя Осиповичей квалифицированы как приготовление к совершению акта терроризма и участие в экстремистском формировании. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте СК
. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.
По данным следствия, "43-летний житель Осиповичей в январе прошлого года добровольно вступил в экстремистское формирование "BYPOL"/"мобилизационный план "Перамога", от руководителей которого в марте текущего года инициативно затребовал данные о местах расположения релейных шкафов на железной дороге для совершения террористических актов". "В переписке с администраторами канала мужчина заявлял, что готов к решительным действиям, изготовлению взрывчатых веществ и реализации преступных действий "по приказу". Руководители преступного сообщества выслали мужчине инструкции по изготовлению орудий и способам совершения преступлений, рекомендации по мерам конспирации, а также информацию о местах проведения будущих терактов", - говорится в сообщении СК.
Подчеркивается, что "катастрофы и человеческих жертв в результате теракта на железной дороге удалось избежать, так как мужчина был задержан… и не успел реализовать задуманное". "По месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли легковоспламеняющиеся жидкости и атрибуты для изготовления взрывчатых веществ, горючих смесей или иных орудий совершения преступлений", - говорится в сообщении.
На фоне российской военной спецоперации по демилитаризации Украины
признанные в Белоруссии
террористическими и экстремистскими организациями структуры, близкие к белорусской оппозиции, обвинили Белорусскую железную дорогу
в перевозке военных грузов для РФ
и призвали белорусов предпринимать действия по блокировке железнодорожного движения. МВД Белоруссии
сообщило ранее, что возбуждено дело о теракте из-за нескольких фактов уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожных путей в стране. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков
ранее заявлял, что любые действия по повреждению железнодорожный путей и нарушению работы железной дороги будут жестко пресекаться. Инфраструктура Белорусской железной дороги была взята под контроль органов внутренних дел и внутренних войск.