https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779387697.html

В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт

В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт - РИА Новости, 22.03.2022

В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт

Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании жителя Осиповичей (Могилевская область), который планировал теракт на железной дороге. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:55

2022-03-22T09:55

2022-03-22T10:19

в мире

белоруссия

иван кубраков

россия

украина

мвд белоруссии

следственный комитет россии (ск рф)

белорусская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577855287_0:252:2444:1626_1920x0_80_0_0_fdd8701382f950945e188dd79341309f.jpg

МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании жителя Осиповичей (Могилевская область), который планировал теракт на железной дороге."Действия жителя Осиповичей квалифицированы как приготовление к совершению акта терроризма и участие в экстремистском формировании. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте СК. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.По данным следствия, "43-летний житель Осиповичей в январе прошлого года добровольно вступил в экстремистское формирование "BYPOL"/"мобилизационный план "Перамога", от руководителей которого в марте текущего года инициативно затребовал данные о местах расположения релейных шкафов на железной дороге для совершения террористических актов". "В переписке с администраторами канала мужчина заявлял, что готов к решительным действиям, изготовлению взрывчатых веществ и реализации преступных действий "по приказу". Руководители преступного сообщества выслали мужчине инструкции по изготовлению орудий и способам совершения преступлений, рекомендации по мерам конспирации, а также информацию о местах проведения будущих терактов", - говорится в сообщении СК.Подчеркивается, что "катастрофы и человеческих жертв в результате теракта на железной дороге удалось избежать, так как мужчина был задержан… и не успел реализовать задуманное". "По месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли легковоспламеняющиеся жидкости и атрибуты для изготовления взрывчатых веществ, горючих смесей или иных орудий совершения преступлений", - говорится в сообщении.На фоне российской военной спецоперации по демилитаризации Украины признанные в Белоруссии террористическими и экстремистскими организациями структуры, близкие к белорусской оппозиции, обвинили Белорусскую железную дорогу в перевозке военных грузов для РФ и призвали белорусов предпринимать действия по блокировке железнодорожного движения. МВД Белоруссии сообщило ранее, что возбуждено дело о теракте из-за нескольких фактов уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожных путей в стране. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков ранее заявлял, что любые действия по повреждению железнодорожный путей и нарушению работы железной дороги будут жестко пресекаться. Инфраструктура Белорусской железной дороги была взята под контроль органов внутренних дел и внутренних войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/belorussiya-1778695905.html

https://ria.ru/20220316/prigovor-1778394395.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, иван кубраков, россия, украина, мвд белоруссии, следственный комитет россии (ск рф), белорусская железная дорога