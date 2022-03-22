Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779387697.html
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт - РИА Новости, 22.03.2022
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт
Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании жителя Осиповичей (Могилевская область), который планировал теракт на железной дороге. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:55
2022-03-22T10:19
в мире
белоруссия
иван кубраков
россия
украина
мвд белоруссии
следственный комитет россии (ск рф)
белорусская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577855287_0:252:2444:1626_1920x0_80_0_0_fdd8701382f950945e188dd79341309f.jpg
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании жителя Осиповичей (Могилевская область), который планировал теракт на железной дороге."Действия жителя Осиповичей квалифицированы как приготовление к совершению акта терроризма и участие в экстремистском формировании. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте СК. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.По данным следствия, "43-летний житель Осиповичей в январе прошлого года добровольно вступил в экстремистское формирование "BYPOL"/"мобилизационный план "Перамога", от руководителей которого в марте текущего года инициативно затребовал данные о местах расположения релейных шкафов на железной дороге для совершения террористических актов". "В переписке с администраторами канала мужчина заявлял, что готов к решительным действиям, изготовлению взрывчатых веществ и реализации преступных действий "по приказу". Руководители преступного сообщества выслали мужчине инструкции по изготовлению орудий и способам совершения преступлений, рекомендации по мерам конспирации, а также информацию о местах проведения будущих терактов", - говорится в сообщении СК.Подчеркивается, что "катастрофы и человеческих жертв в результате теракта на железной дороге удалось избежать, так как мужчина был задержан… и не успел реализовать задуманное". "По месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли легковоспламеняющиеся жидкости и атрибуты для изготовления взрывчатых веществ, горючих смесей или иных орудий совершения преступлений", - говорится в сообщении.На фоне российской военной спецоперации по демилитаризации Украины признанные в Белоруссии террористическими и экстремистскими организациями структуры, близкие к белорусской оппозиции, обвинили Белорусскую железную дорогу в перевозке военных грузов для РФ и призвали белорусов предпринимать действия по блокировке железнодорожного движения. МВД Белоруссии сообщило ранее, что возбуждено дело о теракте из-за нескольких фактов уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожных путей в стране. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков ранее заявлял, что любые действия по повреждению железнодорожный путей и нарушению работы железной дороги будут жестко пресекаться. Инфраструктура Белорусской железной дороги была взята под контроль органов внутренних дел и внутренних войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/belorussiya-1778695905.html
https://ria.ru/20220316/prigovor-1778394395.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577855287_0:0:2676:2006_1920x0_80_0_0_f915c42ad387ccf77d6c18c656105624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, иван кубраков, россия, украина, мвд белоруссии, следственный комитет россии (ск рф), белорусская железная дорога
09:55 22.03.2022 (обновлено: 10:19 22.03.2022)
 
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт

В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего теракт на железной дороге

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании жителя Осиповичей (Могилевская область), который планировал теракт на железной дороге.
"Действия жителя Осиповичей квалифицированы как приготовление к совершению акта терроризма и участие в экстремистском формировании. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте СК. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 16:40В мире
КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российской армии
По данным следствия, "43-летний житель Осиповичей в январе прошлого года добровольно вступил в экстремистское формирование "BYPOL"/"мобилизационный план "Перамога", от руководителей которого в марте текущего года инициативно затребовал данные о местах расположения релейных шкафов на железной дороге для совершения террористических актов". "В переписке с администраторами канала мужчина заявлял, что готов к решительным действиям, изготовлению взрывчатых веществ и реализации преступных действий "по приказу". Руководители преступного сообщества выслали мужчине инструкции по изготовлению орудий и способам совершения преступлений, рекомендации по мерам конспирации, а также информацию о местах проведения будущих терактов", - говорится в сообщении СК.
Подчеркивается, что "катастрофы и человеческих жертв в результате теракта на железной дороге удалось избежать, так как мужчина был задержан… и не успел реализовать задуманное". "По месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли легковоспламеняющиеся жидкости и атрибуты для изготовления взрывчатых веществ, горючих смесей или иных орудий совершения преступлений", - говорится в сообщении.
На фоне российской военной спецоперации по демилитаризации Украины признанные в Белоруссии террористическими и экстремистскими организациями структуры, близкие к белорусской оппозиции, обвинили Белорусскую железную дорогу в перевозке военных грузов для РФ и призвали белорусов предпринимать действия по блокировке железнодорожного движения. МВД Белоруссии сообщило ранее, что возбуждено дело о теракте из-за нескольких фактов уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожных путей в стране. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков ранее заявлял, что любые действия по повреждению железнодорожный путей и нарушению работы железной дороги будут жестко пресекаться. Инфраструктура Белорусской железной дороги была взята под контроль органов внутренних дел и внутренних войск.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 10:41
Мужчина, готовивший теракты в Хабаровске, получил восемь лет колонии
 
В миреБелоруссияИван КубраковРоссияУкраинаМВД БелоруссииСледственный комитет России (СК РФ)Белорусская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала