https://ria.ru/20220322/balashikha-1779468747.html

Воробьев посетил военный госпиталь в Балашихе

Воробьев посетил военный госпиталь в Балашихе - РИА Новости, 22.03.2022

Воробьев посетил военный госпиталь в Балашихе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:57

2022-03-22T15:57

2022-03-22T15:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба облправительства.Губернатор поблагодарил ребят за отвагу, пожелал скорейшего выздоровления и вручил награды Московской области "За доблесть и мужество"."Знаю, что вы прошли тяжелые испытания. Я здесь для того, чтобы сказать, что мы гордимся вами. Большое количество офицеров, военнослужащих сейчас выполняют свой долг на передовой. Наша задача – быть рядом, максимальное внимание оказывать, поддержку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он поблагодарил военных врачей, которые делают всё возможное, чтобы вернуть в строй раненых. Сегодня в госпитале работают 23 заслуженных врача РФ, 11 заслуженных работников здравоохранения РФ, 4 доктора и 35 кандидатов медицинских наук, 2 профессора и 2 доцента. Более 200 сотрудников отмечены государственными наградами, многие из них прошли горячие точки.Также губернатор пообщался с супругой одного из бойцов, которая, помимо того, что помогает восстановиться мужу, организовала волонтерскую помощь семьям военных, создала для них группу психологической поддержки в месенджере, запустила марафоны "Ожидание" и #Своихнебросаем.

https://ria.ru/20220322/koyki-1779464288.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев