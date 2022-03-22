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Воробьев посетил военный госпиталь в Балашихе - РИА Новости, 22.03.2022
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https://ria.ru/20220322/balashikha-1779468747.html
Воробьев посетил военный госпиталь в Балашихе
Воробьев посетил военный госпиталь в Балашихе - РИА Новости, 22.03.2022
Воробьев посетил военный госпиталь в Балашихе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:57
2022-03-22T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба облправительства.Губернатор поблагодарил ребят за отвагу, пожелал скорейшего выздоровления и вручил награды Московской области "За доблесть и мужество"."Знаю, что вы прошли тяжелые испытания. Я здесь для того, чтобы сказать, что мы гордимся вами. Большое количество офицеров, военнослужащих сейчас выполняют свой долг на передовой. Наша задача – быть рядом, максимальное внимание оказывать, поддержку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он поблагодарил военных врачей, которые делают всё возможное, чтобы вернуть в строй раненых. Сегодня в госпитале работают 23 заслуженных врача РФ, 11 заслуженных работников здравоохранения РФ, 4 доктора и 35 кандидатов медицинских наук, 2 профессора и 2 доцента. Более 200 сотрудников отмечены государственными наградами, многие из них прошли горячие точки.Также губернатор пообщался с супругой одного из бойцов, которая, помимо того, что помогает восстановиться мужу, организовала волонтерскую помощь семьям военных, создала для них группу психологической поддержки в месенджере, запустила марафоны "Ожидание" и #Своихнебросаем.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
15:57 22.03.2022
 

Воробьев посетил военный госпиталь в Балашихе

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в Балашихе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в Балашихе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба облправительства.
Губернатор поблагодарил ребят за отвагу, пожелал скорейшего выздоровления и вручил награды Московской области "За доблесть и мужество".
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"Знаю, что вы прошли тяжелые испытания. Я здесь для того, чтобы сказать, что мы гордимся вами. Большое количество офицеров, военнослужащих сейчас выполняют свой долг на передовой. Наша задача – быть рядом, максимальное внимание оказывать, поддержку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Он поблагодарил военных врачей, которые делают всё возможное, чтобы вернуть в строй раненых. Сегодня в госпитале работают 23 заслуженных врача РФ, 11 заслуженных работников здравоохранения РФ, 4 доктора и 35 кандидатов медицинских наук, 2 профессора и 2 доцента. Более 200 сотрудников отмечены государственными наградами, многие из них прошли горячие точки.
Также губернатор пообщался с супругой одного из бойцов, которая, помимо того, что помогает восстановиться мужу, организовала волонтерскую помощь семьям военных, создала для них группу психологической поддержки в месенджере, запустила марафоны "Ожидание" и #Своихнебросаем.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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