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Воробьев посетил военный госпиталь в Балашихе
Воробьев посетил военный госпиталь в Балашихе - РИА Новости, 22.03.2022
Воробьев посетил военный госпиталь в Балашихе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:57
2022-03-22T15:57
2022-03-22T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба облправительства.Губернатор поблагодарил ребят за отвагу, пожелал скорейшего выздоровления и вручил награды Московской области "За доблесть и мужество"."Знаю, что вы прошли тяжелые испытания. Я здесь для того, чтобы сказать, что мы гордимся вами. Большое количество офицеров, военнослужащих сейчас выполняют свой долг на передовой. Наша задача – быть рядом, максимальное внимание оказывать, поддержку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он поблагодарил военных врачей, которые делают всё возможное, чтобы вернуть в строй раненых. Сегодня в госпитале работают 23 заслуженных врача РФ, 11 заслуженных работников здравоохранения РФ, 4 доктора и 35 кандидатов медицинских наук, 2 профессора и 2 доцента. Более 200 сотрудников отмечены государственными наградами, многие из них прошли горячие точки.Также губернатор пообщался с супругой одного из бойцов, которая, помимо того, что помогает восстановиться мужу, организовала волонтерскую помощь семьям военных, создала для них группу психологической поддержки в месенджере, запустила марафоны "Ожидание" и #Своихнебросаем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости
. Губернатор Московской области Андрей Воробьев
посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба облправительства.
Губернатор поблагодарил ребят за отвагу, пожелал скорейшего выздоровления и вручил награды Московской области "За доблесть и мужество".
"Знаю, что вы прошли тяжелые испытания. Я здесь для того, чтобы сказать, что мы гордимся вами. Большое количество офицеров, военнослужащих сейчас выполняют свой долг на передовой. Наша задача – быть рядом, максимальное внимание оказывать, поддержку", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Он поблагодарил военных врачей, которые делают всё возможное, чтобы вернуть в строй раненых. Сегодня в госпитале работают 23 заслуженных врача РФ, 11 заслуженных работников здравоохранения РФ, 4 доктора и 35 кандидатов медицинских наук, 2 профессора и 2 доцента. Более 200 сотрудников отмечены государственными наградами, многие из них прошли горячие точки.
Также губернатор пообщался с супругой одного из бойцов, которая, помимо того, что помогает восстановиться мужу, организовала волонтерскую помощь семьям военных, создала для них группу психологической поддержки в месенджере, запустила марафоны "Ожидание" и #Своихнебросаем.