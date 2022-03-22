https://ria.ru/20220322/aytishniki-1779408042.html

Касперская рассказала о "табунах" IT-специалистов, покинувших Россию

Касперская рассказала о "табунах" IT-специалистов, покинувших Россию - РИА Новости, 22.03.2022

Касперская рассказала о "табунах" IT-специалистов, покинувших Россию

начале марта, выехав в основном в ближнее зарубежье, но многие из них не уволились и в скором времени вернутся в страну, чтобы остановить "утечку", государству... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:34

2022-03-22T11:34

2022-03-22T20:23

россия

наталья касперская

экономика

госдума рф

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infowatch

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Большое число ИТ-специалистов покинули Россию в конце февраля — начале марта, выехав в основном в ближнее зарубежье, но многие из них не уволились и в скором времени вернутся в страну, чтобы остановить "утечку", государству нужно проводить пиар-кампании, считает глава группы InfoWatch Наталья Касперская.По ее мнению, для восстановления ситуации нужны не столько материальные меры, а меры пропаганды, успокоения и другие пиар-мероприятия. "Потому что это связано не с материальной составляющей, а с тонкой душевной организацией наших айтишников. Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном "железе", такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать. А в целом, я считаю, очень хорошие возможности сейчас открываются и для отечественных компаний, надо не упустить эти возможности", — добавила она.Что касается мер поддержки ИТ-отрасли в целом, то их на данный момент достаточно, нужно просто их реализовывать, полагает Касперская. "Самая большая проблема сейчас — в финансировании, изменятся привычные контракты, некоторые заказчики начали морозить бюджеты, опасаясь неопределенности ситуации. В этой связи государственная поддержка на этот переходный период очень важна. Дальше, я думаю, все выровняется, но пока это нужно", — пояснила Касперская.Получение льготных кредитов также остается проблемным, указала Касперская. "По кредитам непонятно, как будут распределяться деньги. Несколько наших компаний уже обращались в банки: получают предложения под 22-23%, под три процента — пока не видно. Значит, нужна совместная работа в этом направлении", — заключила она.

https://ria.ru/20220322/kibervoyska-1779400881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, наталья касперская, экономика, госдума рф, it-компании, общество, infowatch