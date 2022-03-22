https://ria.ru/20220322/aviatsiya-1779392521.html

За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов

За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов - РИА Новости, 22.03.2022

За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов

Боевая авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины , сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны РФ... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:23

2022-03-22T10:23

2022-03-22T14:28

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Боевая авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины , сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течении суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220321/spetsoperatsiya-1779358180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российская авиация во время спецоперации по защите Донбасса Работа российской авиации во время спецоперации по защите Донбасса. 2022-03-22T10:23 true PT2M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр