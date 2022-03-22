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За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов - РИА Новости, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/aviatsiya-1779392521.html
За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов
За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов - РИА Новости, 22.03.2022
За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов
Боевая авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины , сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны РФ... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:23
2022-03-22T14:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
воздушно-космические силы россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Боевая авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины , сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течении суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
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Российская авиация во время спецоперации по защите Донбасса
Работа российской авиации во время спецоперации по защите Донбасса.
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в мире, украина, россия, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр
10:23 22.03.2022 (обновлено: 14:28 22.03.2022)
 
За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов

За сутки Воздушно-космические силы России поразили 137 украинских военных объектов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Боевая авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины , сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течении суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
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