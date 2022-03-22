https://ria.ru/20220322/aviatsiya-1779392521.html
За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов
За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов - РИА Новости, 22.03.2022
За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов
Боевая авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины , сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны РФ... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:23
2022-03-22T10:23
2022-03-22T14:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
воздушно-космические силы россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387400_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62251e835eac9c517bdaf96b976170e3.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Боевая авиация России за сутки поразила 137 военных объектов Украины , сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течении суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины. Среди них шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220321/spetsoperatsiya-1779358180.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779387400_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9dbf177873ea37c084573e2326b72ba0.jpg
Российская авиация во время спецоперации по защите Донбасса
Работа российской авиации во время спецоперации по защите Донбасса.
2022-03-22T10:23
true
PT2M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр
10:23 22.03.2022 (обновлено: 14:28 22.03.2022)
За сутки российская авиация поразила 137 украинских военных объектов
За сутки Воздушно-космические силы России поразили 137 украинских военных объектов