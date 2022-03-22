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В Нидерландах заявили о заморозке российских активов на 400 миллионов евро - РИА Новости, 22.03.2022
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В Нидерландах заявили о заморозке российских активов на 400 миллионов евро
В Нидерландах заявили о заморозке российских активов на 400 миллионов евро - РИА Новости, 22.03.2022
В Нидерландах заявили о заморозке российских активов на 400 миллионов евро
Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 миллионов евро, об этом сообщает министр финансов страны Сигрид Каг в письме Палате Представителей - нижней РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:18
2022-03-22T14:42
санкции в отношении россии
экономика
россия
нидерланды
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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 миллионов евро, об этом сообщает министр финансов страны Сигрид Каг в письме Палате Представителей - нижней палате парламента.Как сообщила Каг, голландские банки заморозили российские активы почти на 145 миллионов евро, трастовый сектор - на сумму 242,6 миллиона евро, пенсионные фонды - на 379 886 евро, инвестиционные компании - на 3,9 миллиона евро."Общая сумма замороженных активов составила 391 944 031 евро", - говорится в письме министра. Она отметила, что ввиду нового пакета санкций ЕС против РФ, который вступил в силу 15 марта, информация может измениться."В таблице представлены отчеты, полученные министерством до 21 марта включительно. Ввиду вышеизложенного, это, вероятно, не полная картина санкционных последствий и заморозок (российских активов - ред.) со стороны финансовых учреждений и трастовых фондов", - сообщается в письме.
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санкции в отношении россии, экономика, россия, нидерланды
14:18 22.03.2022 (обновлено: 14:42 22.03.2022)
 
В Нидерландах заявили о заморозке российских активов на 400 миллионов евро

Глава Минфина Нидерландов Каг заявила о заморозке российских активов на 400 миллионов евро

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Города мира. Амстердам
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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 миллионов евро, об этом сообщает министр финансов страны Сигрид Каг в письме Палате Представителей - нижней палате парламента.
Как сообщила Каг, голландские банки заморозили российские активы почти на 145 миллионов евро, трастовый сектор - на сумму 242,6 миллиона евро, пенсионные фонды - на 379 886 евро, инвестиционные компании - на 3,9 миллиона евро.
"Общая сумма замороженных активов составила 391 944 031 евро", - говорится в письме министра. Она отметила, что ввиду нового пакета санкций ЕС против РФ, который вступил в силу 15 марта, информация может измениться.
"В таблице представлены отчеты, полученные министерством до 21 марта включительно. Ввиду вышеизложенного, это, вероятно, не полная картина санкционных последствий и заморозок (российских активов - ред.) со стороны финансовых учреждений и трастовых фондов", - сообщается в письме.
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Санкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияНидерланды
 
 
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