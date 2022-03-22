https://ria.ru/20220322/aktivy-1779445937.html

В Нидерландах заявили о заморозке российских активов на 400 миллионов евро

В Нидерландах заявили о заморозке российских активов на 400 миллионов евро - РИА Новости, 22.03.2022

В Нидерландах заявили о заморозке российских активов на 400 миллионов евро

Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 миллионов евро, об этом сообщает министр финансов страны Сигрид Каг в письме Палате Представителей - нижней РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:18

2022-03-22T14:18

2022-03-22T14:42

санкции в отношении россии

экономика

россия

нидерланды

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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 миллионов евро, об этом сообщает министр финансов страны Сигрид Каг в письме Палате Представителей - нижней палате парламента.Как сообщила Каг, голландские банки заморозили российские активы почти на 145 миллионов евро, трастовый сектор - на сумму 242,6 миллиона евро, пенсионные фонды - на 379 886 евро, инвестиционные компании - на 3,9 миллиона евро."Общая сумма замороженных активов составила 391 944 031 евро", - говорится в письме министра. Она отметила, что ввиду нового пакета санкций ЕС против РФ, который вступил в силу 15 марта, информация может измениться."В таблице представлены отчеты, полученные министерством до 21 марта включительно. Ввиду вышеизложенного, это, вероятно, не полная картина санкционных последствий и заморозок (российских активов - ред.) со стороны финансовых учреждений и трастовых фондов", - сообщается в письме.

https://ria.ru/20220320/frantsiya-1779141720.html

россия

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, россия, нидерланды