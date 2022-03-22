https://ria.ru/20220322/abkhaziya-1779380200.html
Российским туристам предложат "единый" билет для поездки в Абхазию
Российским туристам предложат "единый" билет для поездки в Абхазию - РИА Новости, 22.03.2022
Российским туристам предложат "единый" билет для поездки в Абхазию
С 30 апреля российские туристы смогут по "единому" билету уехать в Абхазию, предлагает такую возможность АНО "Единая транспортная дирекция", сообщает... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:43
2022-03-22T10:43
2022-03-22T10:43
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. С 30 апреля российские туристы смогут по "единому" билету уехать в Абхазию, предлагает такую возможность АНО "Единая транспортная дирекция", сообщает пресс-служба Минтранса России.Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.Билеты на курортный сезон 2022 года уже доступны для покупки. Стоимость проезда составит: Сочи – Гагра – 458 рублей, Сочи – Пицунда – 506 рублей, Сочи — Гудаута – 582 рублей, Сочи – Новый Афон – 657 рублей, Сочи – Сухум – 707 рублей.Оформить "единый" билет "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.Для улучшения транспортной доступности Абхазии Минтранс России еще в 2017 году внедрил систему "единого" проездного. Турист получает общий билет на весь маршрут с учетом всех видов транспорта, максимально удобную стыковку между рейсами и круглосуточное сопровождение.
https://ria.ru/20220314/abkhazii-1778045627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, адлер, сочи, федеральная пассажирская компания, ржд, абхазия, гагра, пицунда, куда поехать, отдых на море
Российским туристам предложат "единый" билет для поездки в Абхазию
С 30 апреля из регионов России в Абхазию можно будет добраться по "единому" билету
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
С 30 апреля российские туристы смогут по "единому" билету уехать в Абхазию, предлагает такую возможность АНО "Единая транспортная дирекция", сообщает
пресс-служба Минтранса России.
Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
Билеты на курортный сезон 2022 года уже доступны для покупки. Стоимость проезда составит: Сочи – Гагра – 458 рублей, Сочи – Пицунда – 506 рублей, Сочи — Гудаута – 582 рублей, Сочи – Новый Афон – 657 рублей, Сочи – Сухум – 707 рублей.
Оформить "единый" билет "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.
Для улучшения транспортной доступности Абхазии Минтранс России еще в 2017 году внедрил систему "единого" проездного. Турист получает общий билет на весь маршрут с учетом всех видов транспорта, максимально удобную стыковку между рейсами и круглосуточное сопровождение.