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Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог
Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог - РИА Новости, 21.03.2022
Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог
Количество жалоб на содержание дорог в Московской области за прошедшую неделю снизилось на 9%, сообщил на заседании правительства Подмосковья первый заместитель РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:22
2022-03-21T14:22
2022-03-21T14:22
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дзержинский
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КРАСНОГОРСК, 21 мар – РИА Новости. Количество жалоб на содержание дорог в Московской области за прошедшую неделю снизилось на 9%, сообщил на заседании правительства Подмосковья первый заместитель министра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.Всего за неделю в Центр управлением региона поступило почти 27 тысяч обращений. Наибольшее количество обращение показал портал "Добродел" - +27% и МСЭД (+69%), а также почта губернатора (+138%).В топ округов с наибольшими проблемами по содержанию дворов вошли Краснознаменск, Лобня, Химки, Мытищи, Солнечногорск, Дзержинский, Реутов и Лыткарино.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дзержинский, лыткарино, мытищи, жкх, общество, московская область (подмосковье)