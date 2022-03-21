https://ria.ru/20220321/zhaloby-1779269808.html

Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог

Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог - РИА Новости, 21.03.2022

Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог

Количество жалоб на содержание дорог в Московской области за прошедшую неделю снизилось на 9%, сообщил на заседании правительства Подмосковья первый заместитель РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:22

2022-03-21T14:22

2022-03-21T14:22

новости подмосковья

дзержинский

лыткарино

мытищи

жкх

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московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 21 мар – РИА Новости. Количество жалоб на содержание дорог в Московской области за прошедшую неделю снизилось на 9%, сообщил на заседании правительства Подмосковья первый заместитель министра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.Всего за неделю в Центр управлением региона поступило почти 27 тысяч обращений. Наибольшее количество обращение показал портал "Добродел" - +27% и МСЭД (+69%), а также почта губернатора (+138%).В топ округов с наибольшими проблемами по содержанию дворов вошли Краснознаменск, Лобня, Химки, Мытищи, Солнечногорск, Дзержинский, Реутов и Лыткарино.

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дзержинский

лыткарино

мытищи

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

дзержинский, лыткарино, мытищи, жкх, общество, московская область (подмосковье)