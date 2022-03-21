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Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог - РИА Новости, 21.03.2022
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Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог
Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог - РИА Новости, 21.03.2022
Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог
Количество жалоб на содержание дорог в Московской области за прошедшую неделю снизилось на 9%, сообщил на заседании правительства Подмосковья первый заместитель РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:22
2022-03-21T14:22
новости подмосковья
дзержинский
лыткарино
мытищи
жкх
общество
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 21 мар – РИА Новости. Количество жалоб на содержание дорог в Московской области за прошедшую неделю снизилось на 9%, сообщил на заседании правительства Подмосковья первый заместитель министра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.Всего за неделю в Центр управлением региона поступило почти 27 тысяч обращений. Наибольшее количество обращение показал портал "Добродел" - +27% и МСЭД (+69%), а также почта губернатора (+138%).В топ округов с наибольшими проблемами по содержанию дворов вошли Краснознаменск, Лобня, Химки, Мытищи, Солнечногорск, Дзержинский, Реутов и Лыткарино.
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дзержинский
лыткарино
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дзержинский, лыткарино, мытищи, жкх, общество, московская область (подмосковье)
14:22 21.03.2022
 

Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на содержание дорог

© РИА Новости / Анна СкудаеваЯмы на дорогах
Ямы на дорогах - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Анна Скудаева
Ямы на дорогах
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КРАСНОГОРСК, 21 мар – РИА Новости. Количество жалоб на содержание дорог в Московской области за прошедшую неделю снизилось на 9%, сообщил на заседании правительства Подмосковья первый заместитель министра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.
Всего за неделю в Центр управлением региона поступило почти 27 тысяч обращений. Наибольшее количество обращение показал портал "Добродел" - +27% и МСЭД (+69%), а также почта губернатора (+138%).
"Больше всего обращений пришлось на содержание двора, медицину, транспорт, общественные пространства и дороги. При этом по дорогам мы видим незначительное снижение обращений на 9%", - сказал Бирюков.
В топ округов с наибольшими проблемами по содержанию дворов вошли Краснознаменск, Лобня, Химки, Мытищи, Солнечногорск, Дзержинский, Реутов и Лыткарино.
Сотрудники коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 13:50Новости Подмосковья
Число обращений по коммунальным проблемам в Подмосковье снизилось на 30%
 
Новости ПодмосковьяДзержинскийЛыткариноМытищиЖКХОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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