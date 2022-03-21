https://ria.ru/20220321/zarabotok-1779235792.html
Я очень много работаю, но у меня никогда нет денег. Почему?
Я очень много работаю, но у меня никогда нет денег. Почему? - РИА Новости, 21.03.2022
Я очень много работаю, но у меня никогда нет денег. Почему?
"Кто много работает, тому некогда зарабатывать" - с точки зрения финансовой грамотности эта фраза не лишена оснований. Почему избыток часов работы – это не гарантия хорошего заработка, а иногда даже его помеха? Почему насколько бы не повышался доход, он все равно остается равен расходу? И почему денег постоянно не хватает?
2022-03-21T12:00
2022-03-21T12:00
2022-03-21T12:18
страхи
подкаст
психология богатства
общество
наталья лосева
деньги
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Я очень много работаю, но у меня никогда нет денег. Почему?
"Кто много работает, тому некогда зарабатывать" - с точки зрения финансовой грамотности эта фраза не лишена оснований. Почему избыток часов работы – это не гарантия хорошего заработка, а иногда даже его помеха? Почему насколько бы не повышался доход, он все равно остается равен расходу? И почему денег постоянно не хватает?
audio/mpeg
Я очень много работаю, но у меня никогда нет денег. Почему?
"Кто много работает, тому некогда зарабатывать" - с точки зрения финансовой грамотности эта фраза не лишена оснований. Почему избыток часов работы – это не гарантия хорошего заработка, а иногда даже его помеха? Почему насколько бы не повышался доход, он все равно остается равен расходу? И почему денег постоянно не хватает?
audio/mpeg
Разобраться в клубке финансовых и психологических проблем героине эпизода Лии помогают финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.02:45 История Лии05:45 Как правильно анализировать расходы09:00 Азы финансового планирования: сначала заплатите себе10:10 Как страх мешает зарабатывать16:34 "Вам нужно ограничивать себя не в деньгах, а во времени, которое вы тратите, чтобы их заработать"18:00 Зачем нужна подушка безопасности?20:00 Простые советы, чтобы денег всегда хваталоПриглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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подкаст, психология богатства, общество, наталья лосева, деньги, аудио
12:00 21.03.2022 (обновлено: 12:18 21.03.2022)
Я очень много работаю, но у меня никогда нет денег. Почему?
"Кто много работает, тому некогда зарабатывать" - с точки зрения финансовой грамотности эта фраза не лишена оснований. Почему избыток часов работы – это не гарантия хорошего заработка, а иногда даже его помеха? Почему насколько бы не повышался доход, он все равно остается равен расходу? И почему денег постоянно не хватает?