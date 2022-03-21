Рейтинг@Mail.ru
Уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился на 35 процентов за неделю - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220321/zabolevaemost-1779227198.html
Уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился на 35 процентов за неделю
Уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился на 35 процентов за неделю - РИА Новости, 21.03.2022
Уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился на 35 процентов за неделю
Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю снизилась на 35 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:18
2022-03-21T12:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770670768_0:36:1877:1092_1920x0_80_0_0_aee32dd657813421d242853a8e2fd7ce.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю снизилась на 35 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Отмечается, что показатель составил 160,25.В четырех регионах заболеваемость выросла, в том числе в трех — больше, чем в среднем по стране."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 22,5 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,6 процента", — добавили в оперштабе.Рост числа произошел в 23 регионах, в том числе в 20 — больше, чем в среднем по России.За истекшие сутки в стране выявили 28 709 новых случаев COVID-19, умерли 409 человек. Госпитализировали 2187 пациентов, 61 938 человек выздоровели.
https://ria.ru/20220321/pandemiya-1779192856.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770670768_88:0:1877:1342_1920x0_80_0_0_fbff7389079982d9a422638719f162d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия
11:18 21.03.2022 (обновлено: 12:35 21.03.2022)
 
Уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился на 35 процентов за неделю

Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился на 35 процентов за неделю

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Медицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю снизилась на 35 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что показатель составил 160,25.
В четырех регионах заболеваемость выросла, в том числе в трех — больше, чем в среднем по стране.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 22,5 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,6 процента", — добавили в оперштабе.
Рост числа произошел в 23 регионах, в том числе в 20 — больше, чем в среднем по России.
За истекшие сутки в стране выявили 28 709 новых случаев COVID-19, умерли 409 человек. Госпитализировали 2187 пациентов, 61 938 человек выздоровели.
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
03:25Распространение коронавируса
Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, заявил Гинцбург
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала