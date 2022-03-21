https://ria.ru/20220321/zabolevaemost-1779227198.html

Уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился на 35 процентов за неделю

Уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился на 35 процентов за неделю - РИА Новости, 21.03.2022

Уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился на 35 процентов за неделю

Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю снизилась на 35 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:18

2022-03-21T11:18

2022-03-21T12:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения в России за неделю снизилась на 35 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Отмечается, что показатель составил 160,25.В четырех регионах заболеваемость выросла, в том числе в трех — больше, чем в среднем по стране."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 22,5 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 9,6 процента", — добавили в оперштабе.Рост числа произошел в 23 регионах, в том числе в 20 — больше, чем в среднем по России.За истекшие сутки в стране выявили 28 709 новых случаев COVID-19, умерли 409 человек. Госпитализировали 2187 пациентов, 61 938 человек выздоровели.

https://ria.ru/20220321/pandemiya-1779192856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия