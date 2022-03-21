Рейтинг@Mail.ru
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/yasinovataya-1779339958.html
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска выпустили в понедельник 20 ракет по Ясиноватой в Донецкой народной республике из БМ-21 "Град", следует из сообщения представительства ДНР в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:45
2022-03-21T19:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
ясиноватая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760114891_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6d4adeeb17174bdca0e2d24b6c6c866.jpg
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник 20 ракет по Ясиноватой в Донецкой народной республике из БМ-21 "Град", следует из сообщения представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18:45 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779326126.html
украина
донецкая народная республика
ясиноватая
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760114891_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd109b583526987febd1e6ca7065d757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, ясиноватая
19:45 21.03.2022 (обновлено: 19:53 21.03.2022)
 
Украинские силовики обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Ясиноватую 20 ракетами из "Градов"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обсрелов ВСУ в городе Ясиноватая в ДНР
Последствия обсрелов ВСУ в городе Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обсрелов ВСУ в городе Ясиноватая в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник 20 ракет по Ясиноватой в Донецкой народной республике из БМ-21 "Град", следует из сообщения представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18:45 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"", - сообщили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 18:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили "Кинжалом" хранилище ВСУ для "Точки-У"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРЯсиноватая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала