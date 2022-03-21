https://ria.ru/20220321/yasinovataya-1779339958.html

Украинские силовики обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские силовики обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 21.03.2022

Украинские силовики обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска выпустили в понедельник 20 ракет по Ясиноватой в Донецкой народной республике из БМ-21 "Град", следует из сообщения представительства ДНР в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T19:45

2022-03-21T19:45

2022-03-21T19:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник 20 ракет по Ясиноватой в Донецкой народной республике из БМ-21 "Град", следует из сообщения представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18:45 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779326126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, ясиноватая