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Водопроводная насосная станция в Ясиноватой обесточена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/yasinovataya-1779289652.html
Водопроводная насосная станция в Ясиноватой обесточена из-за обстрела ВСУ
Водопроводная насосная станция в Ясиноватой обесточена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.03.2022
Водопроводная насосная станция в Ясиноватой обесточена из-за обстрела ВСУ
Водопроводная насосная станция обесточена в Ясиноватой в ДНР в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, следует из сообщения штаба... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:43
2022-03-21T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
зайцево
вооруженные силы рф
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Водопроводная насосная станция обесточена в Ясиноватой в ДНР в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, следует из сообщения штаба территориальной обороны республики."В Ясиноватой обесточена насосная станция. В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой, в пос. им. 18-го Партсъезда, обесточена водопроводная насосная станция № 1", - сообщили в штабе.Также отмечается, что в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы на станции.Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска обстреляли в понедельник населенные пункты Старомихайловка, Ясиноватая и Зайцево.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779287818.html
донецкая народная республика
россия
зайцево
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, зайцево, вооруженные силы рф, сцкк, ясиноватая, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
15:43 21.03.2022
 
Водопроводная насосная станция в Ясиноватой обесточена из-за обстрела ВСУ

В ДНР сообщили, что водопроводная станция в Ясиноватой обесточена из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Водопроводная насосная станция обесточена в Ясиноватой в ДНР в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, следует из сообщения штаба территориальной обороны республики.
Ясиноватой обесточена насосная станция. В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой, в пос. им. 18-го Партсъезда, обесточена водопроводная насосная станция № 1", - сообщили в штабе.
Также отмечается, что в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы на станции.
Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска обстреляли в понедельник населенные пункты Старомихайловка, Ясиноватая и Зайцево.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
15:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке из-за обстрелов обесточены 150 трансформаторных подстанций
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗайцевоВооруженные силы РФСЦККЯсиноватаяСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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