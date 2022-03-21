https://ria.ru/20220321/yasinovataya-1779289652.html

Водопроводная насосная станция в Ясиноватой обесточена из-за обстрела ВСУ

Водопроводная насосная станция в Ясиноватой обесточена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.03.2022

Водопроводная насосная станция в Ясиноватой обесточена из-за обстрела ВСУ

Водопроводная насосная станция обесточена в Ясиноватой в ДНР в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, следует из сообщения штаба... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:43

2022-03-21T15:43

2022-03-21T15:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

зайцево

вооруженные силы рф

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Водопроводная насосная станция обесточена в Ясиноватой в ДНР в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками, следует из сообщения штаба территориальной обороны республики."В Ясиноватой обесточена насосная станция. В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой, в пос. им. 18-го Партсъезда, обесточена водопроводная насосная станция № 1", - сообщили в штабе.Также отмечается, что в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы на станции.Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска обстреляли в понедельник населенные пункты Старомихайловка, Ясиноватая и Зайцево.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/donetsk-1779287818.html

донецкая народная республика

россия

зайцево

ясиноватая

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Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, зайцево, вооруженные силы рф, сцкк, ясиноватая, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины