https://ria.ru/20220321/yasinovataya-1779214126.html
Из Ясиноватой в Россию эвакуировали более 40 человек
Из Ясиноватой в Россию эвакуировали более 40 человек - РИА Новости, 21.03.2022
Из Ясиноватой в Россию эвакуировали более 40 человек
Сорок два человека, в том числе 17 детей, эвакуированы в понедельник из города Ясиноватая к северу от Донецка на территорию РФ, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:07
2022-03-21T10:07
2022-03-21T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
россия
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Сорок два человека, в том числе 17 детей, эвакуированы в понедельник из города Ясиноватая к северу от Донецка на территорию РФ, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Сегодня, 21 марта, из Ясиноватой на территорию Российской Федерации эвакуированы 42 человека, в том числе 17 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Накануне представительство республики в СЦКК заявляло, что украинские войска в 18.15 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпущено 15 снарядов калибром 122 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, россия
10:07 21.03.2022 (обновлено: 10:15 21.03.2022)
Из Ясиноватой в Россию эвакуировали более 40 человек
ДНР из Ясиноватой в Россию эвакуировали 42 человека, в том числе 17 детей