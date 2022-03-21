18:16 21.03.2022 (обновлено: 05:15 22.03.2022)
Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору
МИД России отказался продолжать переговоры по мирному договору с Японией из-за санкций
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее антироссийских санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел.
"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", — говорится в сообщении на сайте МИД.
Как подчеркнули в ведомстве, "вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию" лежит на Токио, который сознательно выбрал "антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства".
Россия прекращает безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности, а также блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных экономических ограничениях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.
Япония также ввела несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. Кроме того, 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.
Отсутствие мирного договора
В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не заключили.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.