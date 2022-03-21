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Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору - РИА Новости, 22.03.2022
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Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору
Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору - РИА Новости, 22.03.2022
Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору
Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее антироссийских санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-21T18:16
2022-03-22T05:15
россия
япония
организация черноморского экономического сотрудничества
токио
курильские острова
фумио кисида
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее антироссийских санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел. Как подчеркнули в ведомстве, "вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию" лежит на Токио, который сознательно выбрал "антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства".Россия прекращает безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности, а также блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных экономических ограничениях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.Япония также ввела несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. Кроме того, 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.Отсутствие мирного договораЯпония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не заключили.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html
https://ria.ru/20220303/kurily-1776326543.html
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россия, япония, организация черноморского экономического сотрудничества, токио, курильские острова, фумио кисида
18:16 21.03.2022 (обновлено: 05:15 22.03.2022)
 
Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору

МИД России отказался продолжать переговоры по мирному договору с Японией из-за санкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее антироссийских санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел.
"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", — говорится в сообщении на сайте МИД.
Как подчеркнули в ведомстве, "вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию" лежит на Токио, который сознательно выбрал "антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства".
Россия прекращает безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности, а также блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
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Япония также ввела несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. Кроме того, 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Отсутствие мирного договора

Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.
В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не заключили.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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РоссияЯпонияОрганизация черноморского экономического сотрудничестваТокиоКурильские островаФумио Кисида
 
 
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