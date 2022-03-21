https://ria.ru/20220321/yaponiya-1779325702.html

Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору

Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору - РИА Новости, 22.03.2022

Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору

Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее антироссийских санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-21T18:16

2022-03-21T18:16

2022-03-22T05:15

россия

япония

организация черноморского экономического сотрудничества

токио

курильские острова

фумио кисида

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее антироссийских санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел. Как подчеркнули в ведомстве, "вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию" лежит на Токио, который сознательно выбрал "антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства".Россия прекращает безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности, а также блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных экономических ограничениях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.Япония также ввела несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись десятков официальных лиц и компаний, а также экспорта сотен различных товаров. Кроме того, 16 марта премьер-министр Фумио Кисида объявил об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле.Отсутствие мирного договораЯпония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Советская сторона рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не заключили.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html

https://ria.ru/20220303/kurily-1776326543.html

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япония

токио

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, япония, организация черноморского экономического сотрудничества, токио, курильские острова, фумио кисида