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Эксперт научил, как правильно защитить личную переписку от взлома - РИА Новости, 21.03.2022
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Эксперт научил, как правильно защитить личную переписку от взлома
Эксперт научил, как правильно защитить личную переписку от взлома - РИА Новости, 21.03.2022
Эксперт научил, как правильно защитить личную переписку от взлома
Если личные данные переписки пользователя хранятся на сервере оператора, полностью ограничить доступ к ним невозможно. Чтобы минимизировать риск, следует... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T01:16
2022-03-21T01:16
технологии
хакеры
кибербезопасность
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Если личные данные переписки пользователя хранятся на сервере оператора, полностью ограничить доступ к ним невозможно. Чтобы минимизировать риск, следует использовать сложные пароли, в том числе, графические, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Специалист советует придумать дополнительный пароль непосредственно для мессенджера, которым вы пользуетесь. Это спасет от доступа к нему, даже если смартфон окажется у злоумышленника.При работе в браузере следует закрывать версии приложений и по возможности использовать режим “Иногнито”. Однако максимальный эффект дает совокупное использование всех средств защиты, подытожил он.
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Алексей Калабанов
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технологии, хакеры, кибербезопасность
01:16 21.03.2022
 
Эксперт научил, как правильно защитить личную переписку от взлома

Эксперт Кашкин посоветовал защитить личную переписку от взлома с помощью сложного пароля

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Если личные данные переписки пользователя хранятся на сервере оператора, полностью ограничить доступ к ним невозможно. Чтобы минимизировать риск, следует использовать сложные пароли, в том числе, графические, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
“Современные смартфоны обладают еще одним элементом защиты – блокировка по отпечатку пальца, однако данный способ на сегодня возможно взломать, что не гарантирует стопроцентной конфиденциальности данных в телефоне”, - говорит эксперт.
Специалист советует придумать дополнительный пароль непосредственно для мессенджера, которым вы пользуетесь. Это спасет от доступа к нему, даже если смартфон окажется у злоумышленника.
При работе в браузере следует закрывать версии приложений и по возможности использовать режим “Иногнито”. Однако максимальный эффект дает совокупное использование всех средств защиты, подытожил он.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:17
Крым подвергся масштабной хакерской атаке
 
ТехнологиихакерыКибербезопасность
 
 
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