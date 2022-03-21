https://ria.ru/20220321/vzlom-1779185096.html

Эксперт научил, как правильно защитить личную переписку от взлома

Эксперт научил, как правильно защитить личную переписку от взлома - РИА Новости, 21.03.2022

Эксперт научил, как правильно защитить личную переписку от взлома

Если личные данные переписки пользователя хранятся на сервере оператора, полностью ограничить доступ к ним невозможно. Чтобы минимизировать риск, следует... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T01:16

2022-03-21T01:16

2022-03-21T01:16

технологии

хакеры

кибербезопасность

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Если личные данные переписки пользователя хранятся на сервере оператора, полностью ограничить доступ к ним невозможно. Чтобы минимизировать риск, следует использовать сложные пароли, в том числе, графические, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Специалист советует придумать дополнительный пароль непосредственно для мессенджера, которым вы пользуетесь. Это спасет от доступа к нему, даже если смартфон окажется у злоумышленника.При работе в браузере следует закрывать версии приложений и по возможности использовать режим “Иногнито”. Однако максимальный эффект дает совокупное использование всех средств защиты, подытожил он.

https://ria.ru/20220304/khakery-1776563131.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, хакеры, кибербезопасность