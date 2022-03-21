Прямые выборы губернаторов в этом году могут не состояться

09:18 21.03.2022 (обновлено: 09:49 21.03.2022)
"Ъ": в России могут отказаться от прямых выборов губернаторов
"Коммерсантъ": в ряде российских регионов могут отказаться от прямых выборов губернаторов
Голосование на выборах
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несколько российских губернаторов обратились к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность отказаться от прямых выборов в сентябре этого года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
"К этому их подталкивает прежде всего изменение экономической ситуации в связи с введением санкций против России на фоне военной операции России на территории Украины", — отмечает СМИ.
Как уточнили собеседники "Ъ", в нынешнем положении губернаторам становится сложнее работать со спонсорами и вести избирательные кампании. Кроме того, на выборы придется потратить много денег, в том числе из бюджета.
Источники утверждают, что рассматриваются два варианта развития событий. В первом речь идет об отказе от прямых выборов губернаторов. В этом случае главу региона могут избрать депутаты законодательных собраний. Тем не менее в ряде субъектов федерации, где в сентябре должны пройти выборы, эту информацию не подтвердили: так, глава комитета по законодательству заксобрания Кировской области Владимир Костин заявил, что подобные поправки пока никто не вносил. Зампред Госсовета Удмуртии Александр Прозоров выразил мнение, что подобные изменения нецелесообразны.
В качестве второго варианта рассматривают перенос выборов по решению Центральной избирательной комиссии. Для этого нужно, чтобы в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, пишет "Ъ". Что касается второго, то он действует во всех регионах с начала пандемии коронавируса, подытоживается в статье.