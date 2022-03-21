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"Ъ": в России могут отказаться от прямых выборов губернаторов - РИА Новости, 21.03.2022
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Прямые выборы губернаторов в этом году могут не состояться
"Ъ": в России могут отказаться от прямых выборов губернаторов - РИА Новости, 21.03.2022
Прямые выборы губернаторов в этом году могут не состояться
Несколько российских губернаторов обратились к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность отказаться от прямых выборов в сентябре этого года, пишет... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:18
2022-03-21T09:49
политика
россия
кировская область
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несколько российских губернаторов обратились к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность отказаться от прямых выборов в сентябре этого года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."К этому их подталкивает прежде всего изменение экономической ситуации в связи с введением санкций против России на фоне военной операции России на территории Украины", — отмечает СМИ.Как уточнили собеседники "Ъ", в нынешнем положении губернаторам становится сложнее работать со спонсорами и вести избирательные кампании. Кроме того, на выборы придется потратить много денег, в том числе из бюджета.Источники утверждают, что рассматриваются два варианта развития событий. В первом речь идет об отказе от прямых выборов губернаторов. В этом случае главу региона могут избрать депутаты законодательных собраний. Тем не менее в ряде субъектов федерации, где в сентябре должны пройти выборы, эту информацию не подтвердили: так, глава комитета по законодательству заксобрания Кировской области Владимир Костин заявил, что подобные поправки пока никто не вносил. Зампред Госсовета Удмуртии Александр Прозоров выразил мнение, что подобные изменения нецелесообразны.В качестве второго варианта рассматривают перенос выборов по решению Центральной избирательной комиссии. Для этого нужно, чтобы в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, пишет "Ъ". Что касается второго, то он действует во всех регионах с начала пандемии коронавируса, подытоживается в статье.
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политика, россия, кировская область
09:18 21.03.2022 (обновлено: 09:49 21.03.2022)
 
"Ъ": в России могут отказаться от прямых выборов губернаторов

"Коммерсантъ": в ряде российских регионов могут отказаться от прямых выборов губернаторов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование на выборах
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несколько российских губернаторов обратились к федеральным властям с просьбой рассмотреть возможность отказаться от прямых выборов в сентябре этого года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
"К этому их подталкивает прежде всего изменение экономической ситуации в связи с введением санкций против России на фоне военной операции России на территории Украины", — отмечает СМИ.
Как уточнили собеседники "Ъ", в нынешнем положении губернаторам становится сложнее работать со спонсорами и вести избирательные кампании. Кроме того, на выборы придется потратить много денег, в том числе из бюджета.
Источники утверждают, что рассматриваются два варианта развития событий. В первом речь идет об отказе от прямых выборов губернаторов. В этом случае главу региона могут избрать депутаты законодательных собраний. Тем не менее в ряде субъектов федерации, где в сентябре должны пройти выборы, эту информацию не подтвердили: так, глава комитета по законодательству заксобрания Кировской области Владимир Костин заявил, что подобные поправки пока никто не вносил. Зампред Госсовета Удмуртии Александр Прозоров выразил мнение, что подобные изменения нецелесообразны.
В качестве второго варианта рассматривают перенос выборов по решению Центральной избирательной комиссии. Для этого нужно, чтобы в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, пишет "Ъ". Что касается второго, то он действует во всех регионах с начала пандемии коронавируса, подытоживается в статье.
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