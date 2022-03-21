https://ria.ru/20220321/volnovakha-1779295455.html

Украинские военные размещали технику у храма в Волновахе, заявил священник

Украинские военные размещали технику у храма в Волновахе, заявил священник - РИА Новости, 21.03.2022

Украинские военные размещали технику у храма в Волновахе, заявил священник

Украинские военные размещали боевую технику около православного храма в Волновахе Донецкой области, а также заминировали близлежащую территорию, рассказал РИА... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:05

2022-03-21T16:05

2022-03-21T16:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778159061_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad16d4d59356b3e75eb36474f329c730.jpg

ВОЛНОВАХА, 21 мар – РИА Новости. Украинские военные размещали боевую технику около православного храма в Волновахе Донецкой области, а также заминировали близлежащую территорию, рассказал РИА Новости иеромонах Паисий после освобождения города."Конечно, размещали (технику - ред.). Здесь и техника стояла. И здесь было заминировано противотанковыми. То есть многие здесь подорвались мирные (жители - ред.). В Тихвинском храме боеприпасы расположены были", - сказал Паисий.По словам священника, когда украинские войска отходили, были проблемы между ними и мирным населением. "Обычно забирали вот что-то там такое из имущества. Им не хватало, видно, продовольствия или чего-то еще. То есть они просили - выйдите из дома,.. здесь будет перестрелка,.. что-то отбирали, забирали, что-то необходимое, то, что они там у людей видели", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/volnovakha-1779283463.html

https://ria.ru/20220318/neonatsisty-1778759030.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф