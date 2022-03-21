Украинские военные размещали технику у храма в Волновахе, заявил священник
Священник заявил, что украинские военные размещали боевую технику около храма в Волновахе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМестные жители везут полученную гуманитарную помощь на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
ВОЛНОВАХА, 21 мар – РИА Новости. Украинские военные размещали боевую технику около православного храма в Волновахе Донецкой области, а также заминировали близлежащую территорию, рассказал РИА Новости иеромонах Паисий после освобождения города.
"Конечно, размещали (технику - ред.). Здесь и техника стояла. И здесь было заминировано противотанковыми. То есть многие здесь подорвались мирные (жители - ред.). В Тихвинском храме боеприпасы расположены были", - сказал Паисий.
По словам священника, когда украинские войска отходили, были проблемы между ними и мирным населением. "Обычно забирали вот что-то там такое из имущества. Им не хватало, видно, продовольствия или чего-то еще. То есть они просили - выйдите из дома,.. здесь будет перестрелка,.. что-то отбирали, забирали, что-то необходимое, то, что они там у людей видели", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.