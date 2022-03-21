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Украинские военные размещали технику у храма в Волновахе, заявил священник - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/volnovakha-1779295455.html
Украинские военные размещали технику у храма в Волновахе, заявил священник
Украинские военные размещали технику у храма в Волновахе, заявил священник - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские военные размещали технику у храма в Волновахе, заявил священник
Украинские военные размещали боевую технику около православного храма в Волновахе Донецкой области, а также заминировали близлежащую территорию, рассказал РИА... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:05
2022-03-21T16:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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вооруженные силы рф
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ВОЛНОВАХА, 21 мар – РИА Новости. Украинские военные размещали боевую технику около православного храма в Волновахе Донецкой области, а также заминировали близлежащую территорию, рассказал РИА Новости иеромонах Паисий после освобождения города."Конечно, размещали (технику - ред.). Здесь и техника стояла. И здесь было заминировано противотанковыми. То есть многие здесь подорвались мирные (жители - ред.). В Тихвинском храме боеприпасы расположены были", - сказал Паисий.По словам священника, когда украинские войска отходили, были проблемы между ними и мирным населением. "Обычно забирали вот что-то там такое из имущества. Им не хватало, видно, продовольствия или чего-то еще. То есть они просили - выйдите из дома,.. здесь будет перестрелка,.. что-то отбирали, забирали, что-то необходимое, то, что они там у людей видели", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/volnovakha-1779283463.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
16:05 21.03.2022
 
Украинские военные размещали технику у храма в Волновахе, заявил священник

Священник заявил, что украинские военные размещали боевую технику около храма в Волновахе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМестные жители везут полученную гуманитарную помощь на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Местные жители везут полученную гуманитарную помощь на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВОЛНОВАХА, 21 мар – РИА Новости. Украинские военные размещали боевую технику около православного храма в Волновахе Донецкой области, а также заминировали близлежащую территорию, рассказал РИА Новости иеромонах Паисий после освобождения города.
"Конечно, размещали (технику - ред.). Здесь и техника стояла. И здесь было заминировано противотанковыми. То есть многие здесь подорвались мирные (жители - ред.). В Тихвинском храме боеприпасы расположены были", - сказал Паисий.
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
15:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили, что Волноваху после боев придется отстраивать заново
По словам священника, когда украинские войска отходили, были проблемы между ними и мирным населением. "Обычно забирали вот что-то там такое из имущества. Им не хватало, видно, продовольствия или чего-то еще. То есть они просили - выйдите из дома,.. здесь будет перестрелка,.. что-то отбирали, забирали, что-то необходимое, то, что они там у людей видели", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жительница Волновахи: До прихода российских войск город был уничтожен - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 00:28
Неонацисты из "Азова" разрушили Волноваху, рассказала жительница
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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