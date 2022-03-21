https://ria.ru/20220321/volnovakha-1779284416.html

Очевидец рассказал, как украинский танк стрелял по домам в Волновахе

Очевидец рассказал, как украинский танк стрелял по домам в Волновахе - РИА Новости, 21.03.2022

Очевидец рассказал, как украинский танк стрелял по домам в Волновахе

Украинский танк незадолго до освобождения Волновахи в Донецкой области открыл огонь по жилому дому, рассказал РИА Новости местный житель. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:19

2022-03-21T15:19

2022-03-21T16:32

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

василий небензя

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ВОЛНОВАХА, 21 мар – РИА Новости. Украинский танк незадолго до освобождения Волновахи в Донецкой области открыл огонь по жилому дому, рассказал РИА Новости местный житель."Нацик сидел. Нацик вот сидел, нацист, наверно. Но опытный, очень опытный был. Видишь, маневрировал все между домами. Стрельнет, стрельнет и уйдет. Оттуда же ответка эта самая. Потом два раза стрельнет на позиции, допустим, ДНРовцев, два раза на центр города", - сказал собеседник агентства.По его словам, в итоге ответным ударом танк "накрыло, и взорвался боекомплект". На вопрос, зачем велась стрельба по жилому сектору, мужчина предположил, что целью было обвинить Россию."Чтобы потом сказать, что Россия... разрушила город Волноваху", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня и 184 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области с ДНР.На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/volnovakha-1778787037.html

https://ria.ru/20220316/pokazaniya-1778570561.html

https://ria.ru/20220318/neonatsisty-1778759030.html

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Житель освобожденного села Волноваха рассказал, как украинский танк расстреливал дома Житель освобожденного села Волноваха рассказал, как украинский танк расстреливал дома 2022-03-21T15:19 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, василий небензя, львовская область, россия, вооруженные силы рф, оон, киев, в мире