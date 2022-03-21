https://ria.ru/20220321/vengriya-1779359834.html

Венгрия выступила против санкций по энергоресурсам из России

Венгрия выступила против санкций по энергоресурсам из России - РИА Новости, 22.03.2022

Венгрия выступила против санкций по энергоресурсам из России

Будапешт не поддерживает санкции против поставок энергоресурсов из России и воспринимает такие меры как красную линию, заявил министр иностранных дел Венгрии... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-21T23:26

2022-03-21T23:26

2022-03-22T00:01

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Будапешт не поддерживает санкции против поставок энергоресурсов из России и воспринимает такие меры как красную линию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС.Он отметил, что страна отрицательно относится к санкционным решениям, которые ставят под угрозу безопасность ее энергоснабжения.По словам Сийярто, Венгрия "хочет оставаться в стороне", настаивает на общей позиции НАТО. Он отметил, что создание бесполетной зоны над Украиной создает риск "воздушной войны" — "об этом надо открыто и честно говорить". Как подчеркнул глава МИД, Будапешт против таких мер.Сийярто подчеркнул, что Венгрия не будет поставлять оружие на Украину и не допустит транзита летального оружия через территорию страны.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После начала спецоперации многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды также объявили о прекращении работы в стране.Помимо этого, 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России и рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго против Москвы.В Кремле подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220321/embargo-1779349905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

дарья морозова, владимир путин, львовская область, россия, красный крест, вооруженные силы рф, киев