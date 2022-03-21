https://ria.ru/20220321/valaamskiy_monastyr_vystavka-1779203828.html

Архипелаг святых. Фотовыставка расскажет о жизни монахов Валаама

Архипелаг святых. Фотовыставка расскажет о жизни монахов Валаама - РИА Новости, 21.03.2022

Архипелаг святых. Фотовыставка расскажет о жизни монахов Валаама

Сразу после Пасхи, 25 апреля, в Краеведческом музее Орла откроется фотовыставка, посвященная памяти Архимандрита Мефодия — игумена Валаамского... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:00

2022-03-21T09:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сразу после Пасхи, 25 апреля, в Краеведческом музее Орла откроется фотовыставка, посвященная памяти Архимандрита Мефодия — игумена Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. В день открытия для жителей города выступит благословленный Валаамский хор под руководством Александра Бордака. Об этом сообщили организаторы.Выставка начнет свою работу в день светлой Седмицы, сразу после Пасхального воскресенья. По мнению организаторов — это добрый знак для региона и его жителей.Эксперты находят этот творческий коллектив уникальным. Музыканты не только участвуют во всех богослужениях, совершаемых на Валааме Патриархом Московским и всея Руси и на подворье Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге. Они гастролируют с концертами по России и миру. Открытие выставки — не первый раз, когда хор посетит Орел."Хор Валаамского монастыря уже выступал на Орловщине и завладел сердцами наших земляков. Редкое, уникальное звучание, завораживающие голоса — бесценное чудесное явление и подарок для каждого слушателя. Все жители региона в большом ожидании новых впечатлений от этого прославленного коллектива", — отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Перед концертом посетители выставки смогут осмотреть фотоработы и узнать о монашеском образе жизни знаменитого острова и работе научно-исследовательского проекта 1XPEDITION. В экспозиции также будут представлены предметы времен советско-финской войны и артефакты с затонувшего парохода "Valamon luostari", поднятые во время экспедиций орловского клуба дайверов "Диво".По словам организаторов, Валаам — центр духовной жизни севера России и знаменитое место паломничества православных. Для верующих эта выставка имеет особое значение. По преданиям, между орловчанами и Валаамом существует духовная связь."В 1811 году первый Оптинский старец, преподобный Лев прожил 6 лет в Скиту Всех Святых в Валааме. Именно на этом острове у Льва Оптинского проявился дар старчества. Родом он был из Орловской губернии", — рассказал руководитель клуба "Диво", куратор экспедиционного проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.

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