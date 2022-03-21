https://ria.ru/20220321/ubiystvo-1779262273.html

Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии

Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии - РИА Новости, 21.03.2022

Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии

Воронежский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:45

2022-03-21T13:45

2022-03-21T13:45

происшествия

россия

воронежская область

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

воронежский областной суд

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ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора области Михаил Усов.Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля 2021 года и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". В момент нападения женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.По информации следствия, нападение на 47-летнюю жительницу Воронежа произошло около 19.30. Неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. Женщина скончалась на месте. Как добавляли в прокуратуре области, у убитой были похищены сумка с деньгами, браслет и мобильный телефон.По данному факту было заведено дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей". Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был задержан и взят под стражу.Приговор по уголовному делу Воронежской областной суд огласил в понедельник, 21 марта."Суд назначил 20 лет колонии строгого режима и по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу каждого потерпевшего. Всего трое потерпевших, всего 3 миллиона", - сказал собеседник агентства.По данным следственного управления СК РФ по Воронежской области, подсудимый нанес учительнице "не менее 16 ножевых ранений". Как сообщают местные СМИ, во время вынесения приговора подсудимому стало плохо, и он, как запечатлено на видео, свалился на пол.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20220313/ubiystvo-1777920830.html

https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, россия, воронежская область, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), воронежский областной суд