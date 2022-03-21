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Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии - РИА Новости, 21.03.2022
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Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии
Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии - РИА Новости, 21.03.2022
Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии
Воронежский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:45
2022-03-21T13:45
происшествия
россия
воронежская область
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
воронежский областной суд
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ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора области Михаил Усов.Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля 2021 года и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". В момент нападения женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.По информации следствия, нападение на 47-летнюю жительницу Воронежа произошло около 19.30. Неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. Женщина скончалась на месте. Как добавляли в прокуратуре области, у убитой были похищены сумка с деньгами, браслет и мобильный телефон.По данному факту было заведено дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей". Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был задержан и взят под стражу.Приговор по уголовному делу Воронежской областной суд огласил в понедельник, 21 марта."Суд назначил 20 лет колонии строгого режима и по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу каждого потерпевшего. Всего трое потерпевших, всего 3 миллиона", - сказал собеседник агентства.По данным следственного управления СК РФ по Воронежской области, подсудимый&nbsp; нанес учительнице "не менее 16 ножевых ранений". Как сообщают местные СМИ, во время вынесения приговора подсудимому стало плохо, и он, как запечатлено на видео, свалился на пол.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20220313/ubiystvo-1777920830.html
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происшествия, россия, воронежская область, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), воронежский областной суд
13:45 21.03.2022
 
Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии

Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, получил 20 лет колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора области Михаил Усов.
Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля 2021 года и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". В момент нападения женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.
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По информации следствия, нападение на 47-летнюю жительницу Воронежа произошло около 19.30. Неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. Женщина скончалась на месте. Как добавляли в прокуратуре области, у убитой были похищены сумка с деньгами, браслет и мобильный телефон.
По данному факту было заведено дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей". Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был задержан и взят под стражу.
Приговор по уголовному делу Воронежской областной суд огласил в понедельник, 21 марта.
"Суд назначил 20 лет колонии строгого режима и по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу каждого потерпевшего. Всего трое потерпевших, всего 3 миллиона", - сказал собеседник агентства.
По данным следственного управления СК РФ по Воронежской области, подсудимый  нанес учительнице "не менее 16 ножевых ранений". Как сообщают местные СМИ, во время вынесения приговора подсудимому стало плохо, и он, как запечатлено на видео, свалился на пол.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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