https://ria.ru/20220321/ubiystvo-1779262273.html
Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии
Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии - РИА Новости, 21.03.2022
Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии
Воронежский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:45
2022-03-21T13:45
2022-03-21T13:45
происшествия
россия
воронежская область
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
воронежский областной суд
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ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора области Михаил Усов.Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля 2021 года и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". В момент нападения женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.По информации следствия, нападение на 47-летнюю жительницу Воронежа произошло около 19.30. Неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. Женщина скончалась на месте. Как добавляли в прокуратуре области, у убитой были похищены сумка с деньгами, браслет и мобильный телефон.По данному факту было заведено дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей". Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был задержан и взят под стражу.Приговор по уголовному делу Воронежской областной суд огласил в понедельник, 21 марта."Суд назначил 20 лет колонии строгого режима и по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу каждого потерпевшего. Всего трое потерпевших, всего 3 миллиона", - сказал собеседник агентства.По данным следственного управления СК РФ по Воронежской области, подсудимый нанес учительнице "не менее 16 ножевых ранений". Как сообщают местные СМИ, во время вынесения приговора подсудимому стало плохо, и он, как запечатлено на видео, свалился на пол.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20220313/ubiystvo-1777920830.html
https://ria.ru/20220313/delo-1777912427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, воронежская область, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), воронежский областной суд
Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже получил 20 лет колонии
Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже, получил 20 лет колонии
ВОРОНЕЖ, 21 мар - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве учительницы, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора области Михаил Усов.
Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля 2021 года и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". В момент нападения женщина разговаривала по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.
По информации следствия, нападение на 47-летнюю жительницу Воронежа
произошло около 19.30. Неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. Женщина скончалась на месте. Как добавляли в прокуратуре области, у убитой были похищены сумка с деньгами, браслет и мобильный телефон.
По данному факту было заведено дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей". Следователи установили личность 31-летнего мужчины, причастного к убийству, после чего он был задержан и взят под стражу.
Приговор по уголовному делу Воронежской областной суд
огласил в понедельник, 21 марта.
"Суд назначил 20 лет колонии строгого режима и по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда в пользу каждого потерпевшего. Всего трое потерпевших, всего 3 миллиона", - сказал собеседник агентства.
По данным следственного управления СК РФ по Воронежской области
, подсудимый нанес учительнице "не менее 16 ножевых ранений". Как сообщают местные СМИ, во время вынесения приговора подсудимому стало плохо, и он, как запечатлено на видео, свалился на пол.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.