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В Турции предложили поддержать трех крупнейших российских туроператоров - РИА Новости, 21.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220321/turtsiya-1779204210.html
В Турции предложили поддержать трех крупнейших российских туроператоров
В Турции предложили поддержать трех крупнейших российских туроператоров - РИА Новости, 21.03.2022
В Турции предложили поддержать трех крупнейших российских туроператоров
В Турции призывают поддержать крупных туроператоров, работающих на российском рынке, сообщает "Турпром" со ссылкой на местного эксперта Хусейна Баранера. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:37
2022-03-21T12:37
туризм
туризм
новости - туризм
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coral travel
anex tour
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Турции призывают поддержать крупных туроператоров, работающих на российском рынке, сообщает "Турпром" со ссылкой на местного эксперта Хусейна Баранера."Компании, которые были созданы турецкими предпринимателями как московские операторы около 30 лет назад и привлекли в нашу страну десятки миллионов туристов, представляют собой сильнейшие каналы. Каждый из этих брендов стоит более 300 миллионов долларов", – уточнил эксперт. Он перечислил "сильнейшие каналы сбыта турецкого туризма": Anex Tour, Coral Travel и Pegas Touristik.По словам эксперта, сектор, который является одним из самых стратегических значимых для турецкой экономики и на который приходится не менее 100 миллиардов долларов притока иностранной валюты за семь-восемь лет, должен быть поддержан в сложные времена.Он напоминает, что Германии удалось сохранить свой фирменный бренд, предоставив кредит в размере трех миллиардов евро для TUI, крупнейшего туристического оператора страны, во время пандемии. Теперь, по мнению эксперта, аналогичные меры должна предпринять Турция.
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туризм, новости - туризм, турция, coral travel, anex tour, пегас туристик, туристы
12:37 21.03.2022
 
В Турции предложили поддержать трех крупнейших российских туроператоров

В Турции эксперт предложил властям помочь трем крупнейшим российским туроператорам

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Турции призывают поддержать крупных туроператоров, работающих на российском рынке, сообщает "Турпром" со ссылкой на местного эксперта Хусейна Баранера.
"Компании, которые были созданы турецкими предпринимателями как московские операторы около 30 лет назад и привлекли в нашу страну десятки миллионов туристов, представляют собой сильнейшие каналы. Каждый из этих брендов стоит более 300 миллионов долларов", – уточнил эксперт.
Он перечислил "сильнейшие каналы сбыта турецкого туризма": Anex Tour, Coral Travel и Pegas Touristik.
По словам эксперта, сектор, который является одним из самых стратегических значимых для турецкой экономики и на который приходится не менее 100 миллиардов долларов притока иностранной валюты за семь-восемь лет, должен быть поддержан в сложные времена.
Он напоминает, что Германии удалось сохранить свой фирменный бренд, предоставив кредит в размере трех миллиардов евро для TUI, крупнейшего туристического оператора страны, во время пандемии. Теперь, по мнению эксперта, аналогичные меры должна предпринять Турция.
Российские туристы в аэропорту Мадейры - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 08:15Туризм
Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80 процентов россиян
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияCoral TravelAnex TourПегас Туристиктуристы
 
 
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