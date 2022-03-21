https://ria.ru/20220321/turtsiya-1779204210.html

В Турции предложили поддержать трех крупнейших российских туроператоров

В Турции предложили поддержать трех крупнейших российских туроператоров - РИА Новости, 21.03.2022

В Турции предложили поддержать трех крупнейших российских туроператоров

В Турции призывают поддержать крупных туроператоров, работающих на российском рынке, сообщает "Турпром" со ссылкой на местного эксперта Хусейна Баранера. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:37

2022-03-21T12:37

2022-03-21T12:37

туризм

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Турции призывают поддержать крупных туроператоров, работающих на российском рынке, сообщает "Турпром" со ссылкой на местного эксперта Хусейна Баранера."Компании, которые были созданы турецкими предпринимателями как московские операторы около 30 лет назад и привлекли в нашу страну десятки миллионов туристов, представляют собой сильнейшие каналы. Каждый из этих брендов стоит более 300 миллионов долларов", – уточнил эксперт. Он перечислил "сильнейшие каналы сбыта турецкого туризма": Anex Tour, Coral Travel и Pegas Touristik.По словам эксперта, сектор, который является одним из самых стратегических значимых для турецкой экономики и на который приходится не менее 100 миллиардов долларов притока иностранной валюты за семь-восемь лет, должен быть поддержан в сложные времена.Он напоминает, что Германии удалось сохранить свой фирменный бренд, предоставив кредит в размере трех миллиардов евро для TUI, крупнейшего туристического оператора страны, во время пандемии. Теперь, по мнению эксперта, аналогичные меры должна предпринять Турция.

https://ria.ru/20220316/turisty-1778375353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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