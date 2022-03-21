https://ria.ru/20220321/strategii-1779343511.html
ЕС планируют разработать стратегии по кибербезопасности и космосу
ЕС планируют разработать стратегии по кибербезопасности и космосу - РИА Новости, 21.03.2022
ЕС планируют разработать стратегии по кибербезопасности и космосу
ЕС в рамках реализации первой в своей истории оборонной программы "Стратегический компас" планирует разработать стратегии по кибербезопасности и космосу,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:24
2022-03-21T20:24
2022-03-21T20:46
евросоюз
в мире
кибербезопасность
космос
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. ЕС в рамках реализации первой в своей истории оборонной программы "Стратегический компас" планирует разработать стратегии по кибербезопасности и космосу, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.Первую в истории европейскую оборонную стратегию в понедельник согласовали главы МИД и минобороны Евросоюза на заседании в Брюсселе. Теперь стратегию окончательно утвердят лидеры стран ЕС на саммите 24 марта."ЕС намерен разработать кибердипломатический инструментарий, разработать стратегию ЕС по киберзащите, чтобы лучше подготовиться к кибератакам… Разработать стратегию Евросоюза по обороне и безопасности в космосе", - указывается в документе.Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.
https://ria.ru/20220321/evrosoyuz-1779343003.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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евросоюз, в мире, кибербезопасность, космос, брюссель
20:24 21.03.2022 (обновлено: 20:46 21.03.2022)
ЕС планируют разработать стратегии по кибербезопасности и космосу
Евросоюз планируют разработать стратегии по кибербезопасности и космосу для обороны
БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. ЕС в рамках реализации первой в своей истории оборонной программы "Стратегический компас" планирует разработать стратегии по кибербезопасности и космосу, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
Первую в истории европейскую оборонную стратегию в понедельник согласовали главы МИД и минобороны Евросоюза
на заседании в Брюсселе
. Теперь стратегию окончательно утвердят лидеры стран ЕС на саммите 24 марта.
"ЕС намерен разработать кибердипломатический инструментарий, разработать стратегию ЕС по киберзащите, чтобы лучше подготовиться к кибератакам… Разработать стратегию Евросоюза по обороне и безопасности в космосе", - указывается в документе.
Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.