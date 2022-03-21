https://ria.ru/20220321/strategii-1779343511.html

ЕС планируют разработать стратегии по кибербезопасности и космосу

ЕС планируют разработать стратегии по кибербезопасности и космосу - РИА Новости, 21.03.2022

ЕС планируют разработать стратегии по кибербезопасности и космосу

ЕС в рамках реализации первой в своей истории оборонной программы "Стратегический компас" планирует разработать стратегии по кибербезопасности и космосу,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T20:24

2022-03-21T20:24

2022-03-21T20:46

евросоюз

в мире

кибербезопасность

космос

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12ad3bed9a5b761800ff86d21f461cae.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 мар – РИА Новости. ЕС в рамках реализации первой в своей истории оборонной программы "Стратегический компас" планирует разработать стратегии по кибербезопасности и космосу, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.Первую в истории европейскую оборонную стратегию в понедельник согласовали главы МИД и минобороны Евросоюза на заседании в Брюсселе. Теперь стратегию окончательно утвердят лидеры стран ЕС на саммите 24 марта."ЕС намерен разработать кибердипломатический инструментарий, разработать стратегию ЕС по киберзащите, чтобы лучше подготовиться к кибератакам… Разработать стратегию Евросоюза по обороне и безопасности в космосе", - указывается в документе.Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.

https://ria.ru/20220321/evrosoyuz-1779343003.html

космос

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

евросоюз, в мире, кибербезопасность, космос, брюссель