https://ria.ru/20220321/soboleznovaniya-1779330663.html

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае - РИА Новости, 21.03.2022

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае

Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:44

2022-03-21T18:44

2022-03-21T20:17

в мире

boeing 737

россия

куньмин

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая. Об этом сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу", — говорится в телеграмме.В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии, отметил Путин.Ранее Управление гражданской авиации Китая заявило, что Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа. Информации о погибших и раненых еще нет, идут поисково-спасательные работы. В генконсульстве России РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.

https://ria.ru/20220321/samolet-1779255950.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, boeing 737, россия, куньмин, китай, владимир путин, си цзиньпин