https://ria.ru/20220321/soboleznovaniya-1779330663.html
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае - РИА Новости, 21.03.2022
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае
Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:44
2022-03-21T18:44
2022-03-21T20:17
в мире
boeing 737
россия
куньмин
китай
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779225628_0:195:2304:1491_1920x0_80_0_0_d57231410bbbdeb9fb42ffe05c44d436.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая. Об этом сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу", — говорится в телеграмме.В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии, отметил Путин.Ранее Управление гражданской авиации Китая заявило, что Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа. Информации о погибших и раненых еще нет, идут поисково-спасательные работы. В генконсульстве России РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
https://ria.ru/20220321/samolet-1779255950.html
россия
куньмин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779225628_26:0:2074:1536_1920x0_80_0_0_95336fa5eb3662fe0273f0c72385b96e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, boeing 737, россия, куньмин, китай, владимир путин, си цзиньпин
18:44 21.03.2022 (обновлено: 20:17 21.03.2022)
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае
Президент Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае