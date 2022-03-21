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Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае - РИА Новости, 21.03.2022
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Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае - РИА Новости, 21.03.2022
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае
Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:44
2022-03-21T20:17
в мире
boeing 737
россия
куньмин
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая. Об этом сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу", — говорится в телеграмме.В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии, отметил Путин.Ранее Управление гражданской авиации Китая заявило, что Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа. Информации о погибших и раненых еще нет, идут поисково-спасательные работы. В генконсульстве России РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
https://ria.ru/20220321/samolet-1779255950.html
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в мире, boeing 737, россия, куньмин, китай, владимир путин, си цзиньпин
18:44 21.03.2022 (обновлено: 20:17 21.03.2022)
 
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае

Президент Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за крушения Boeing в Китае

CC BY-SA 3.0 / Aeroprints.com / Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Aeroprints.com /
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу", — говорится в телеграмме.
В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии, отметил Путин.
Ранее Управление гражданской авиации Китая заявило, что Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа. Информации о погибших и раненых еще нет, идут поисково-спасательные работы.
В генконсульстве России РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 13:18
Момент падения, предположительно, Boeing 737 в Китае попал на видео
 
В миреBoeing 737РоссияКуньминКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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