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Словакия почти полностью зависит от российской нефти, заявили в Братиславе - РИА Новости, 21.03.2022
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Словакия почти полностью зависит от российской нефти, заявили в Братиславе
Словакия почти полностью зависит от российской нефти, заявили в Братиславе - РИА Новости, 21.03.2022
Словакия почти полностью зависит от российской нефти, заявили в Братиславе
Словакия почти полностью зависит от российских нефти и газа, отказаться от них ей будет очень сложно, однако этот вопрос стоит сохранять "на столе" в Евросоюзе, РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:15
2022-03-21T15:15
экономика
урсула фон дер ляйен
франс тиммерманс
словакия
россия
сша
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Словакия почти полностью зависит от российских нефти и газа, отказаться от них ей будет очень сложно, однако этот вопрос стоит сохранять "на столе" в Евросоюзе, сказал журналистам министр иностранных дел Словакии Иван Корчок."Я думаю, политически этот вопрос находится на столе… Получая энергоносители из России, мы продолжаем предоставлять средства России, это нужно остановить. Я говорю от имени Словакии - это очень трудно, потому что в ситуации, при которой вы зависите от поставок из России почти на 100%, когда речь идёт о нефти, и на 85% - о газе, нужно немного больше времени на это. Но политически это тот шаг, который должен оставаться на столе. Я ожидаю открытую дискуссию об этом, когда приедет президент (США Джо) Байден", - ответил он на вопрос о возможности расширения санкций на энергетический сектор и о визите Байдена в Брюссель.Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить план, как убрать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.В марте ЕК предложила разработать специальный план REPowerEU для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети спрос на российский газ уже в нынешнем году. REPowerEU должен будет состоять из нескольких элементов. Среди них - диверсификация поставок газа за счет увеличения импорта СПГ и трубопроводного "голубого топлива" от нероссийских поставщиков, увеличение объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода, повышение энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии.Евросоюзу будет "чертовски тяжело" заменить две трети российского газа в текущем году, но это возможно, отмечал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.
https://ria.ru/20220321/neft-1779275664.html
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экономика, урсула фон дер ляйен, франс тиммерманс, словакия, россия, сша, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
15:15 21.03.2022
 
Словакия почти полностью зависит от российской нефти, заявили в Братиславе

Глава МИД Словакии Корчок заявил. что Словакия почти полностью зависит от российской нефти

© AP Photo / Nicolae DumitracheМинистр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Словакия почти полностью зависит от российских нефти и газа, отказаться от них ей будет очень сложно, однако этот вопрос стоит сохранять "на столе" в Евросоюзе, сказал журналистам министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.
"Я думаю, политически этот вопрос находится на столе… Получая энергоносители из России, мы продолжаем предоставлять средства России, это нужно остановить. Я говорю от имени Словакии - это очень трудно, потому что в ситуации, при которой вы зависите от поставок из России почти на 100%, когда речь идёт о нефти, и на 85% - о газе, нужно немного больше времени на это. Но политически это тот шаг, который должен оставаться на столе. Я ожидаю открытую дискуссию об этом, когда приедет президент (США Джо) Байден", - ответил он на вопрос о возможности расширения санкций на энергетический сектор и о визите Байдена в Брюссель.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
14:41
Новак: Россия диверсифицирует поставки нефти при отказе Запада от закупок
Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить план, как убрать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В марте ЕК предложила разработать специальный план REPowerEU для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети спрос на российский газ уже в нынешнем году. REPowerEU должен будет состоять из нескольких элементов. Среди них - диверсификация поставок газа за счет увеличения импорта СПГ и трубопроводного "голубого топлива" от нероссийских поставщиков, увеличение объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода, повышение энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии.
Евросоюзу будет "чертовски тяжело" заменить две трети российского газа в текущем году, но это возможно, отмечал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
14:28
Премьер Нидерландов призвал снизить зависимость от российских нефти и газа
 
ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенФранс ТиммермансСловакияРоссияСШАЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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