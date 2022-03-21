https://ria.ru/20220321/slovakiya-1779283614.html

Словакия почти полностью зависит от российской нефти, заявили в Братиславе

Словакия почти полностью зависит от российской нефти, заявили в Братиславе - РИА Новости, 21.03.2022

Словакия почти полностью зависит от российской нефти, заявили в Братиславе

Словакия почти полностью зависит от российских нефти и газа, отказаться от них ей будет очень сложно, однако этот вопрос стоит сохранять "на столе" в Евросоюзе, РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:15

2022-03-21T15:15

2022-03-21T15:15

экономика

урсула фон дер ляйен

франс тиммерманс

словакия

россия

сша

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Словакия почти полностью зависит от российских нефти и газа, отказаться от них ей будет очень сложно, однако этот вопрос стоит сохранять "на столе" в Евросоюзе, сказал журналистам министр иностранных дел Словакии Иван Корчок."Я думаю, политически этот вопрос находится на столе… Получая энергоносители из России, мы продолжаем предоставлять средства России, это нужно остановить. Я говорю от имени Словакии - это очень трудно, потому что в ситуации, при которой вы зависите от поставок из России почти на 100%, когда речь идёт о нефти, и на 85% - о газе, нужно немного больше времени на это. Но политически это тот шаг, который должен оставаться на столе. Я ожидаю открытую дискуссию об этом, когда приедет президент (США Джо) Байден", - ответил он на вопрос о возможности расширения санкций на энергетический сектор и о визите Байдена в Брюссель.Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить план, как убрать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.В марте ЕК предложила разработать специальный план REPowerEU для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети спрос на российский газ уже в нынешнем году. REPowerEU должен будет состоять из нескольких элементов. Среди них - диверсификация поставок газа за счет увеличения импорта СПГ и трубопроводного "голубого топлива" от нероссийских поставщиков, увеличение объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода, повышение энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии.Евросоюзу будет "чертовски тяжело" заменить две трети российского газа в текущем году, но это возможно, отмечал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.

https://ria.ru/20220321/neft-1779275664.html

https://ria.ru/20220321/neft-1779271294.html

словакия

россия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, урсула фон дер ляйен, франс тиммерманс, словакия, россия, сша, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии