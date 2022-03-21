Словакия почти полностью зависит от российской нефти, заявили в Братиславе
Глава МИД Словакии Корчок заявил. что Словакия почти полностью зависит от российской нефти
© AP Photo / Nicolae DumitracheМинистр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Словакия почти полностью зависит от российских нефти и газа, отказаться от них ей будет очень сложно, однако этот вопрос стоит сохранять "на столе" в Евросоюзе, сказал журналистам министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.
"Я думаю, политически этот вопрос находится на столе… Получая энергоносители из России, мы продолжаем предоставлять средства России, это нужно остановить. Я говорю от имени Словакии - это очень трудно, потому что в ситуации, при которой вы зависите от поставок из России почти на 100%, когда речь идёт о нефти, и на 85% - о газе, нужно немного больше времени на это. Но политически это тот шаг, который должен оставаться на столе. Я ожидаю открытую дискуссию об этом, когда приедет президент (США Джо) Байден", - ответил он на вопрос о возможности расширения санкций на энергетический сектор и о визите Байдена в Брюссель.
Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить план, как убрать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В марте ЕК предложила разработать специальный план REPowerEU для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети спрос на российский газ уже в нынешнем году. REPowerEU должен будет состоять из нескольких элементов. Среди них - диверсификация поставок газа за счет увеличения импорта СПГ и трубопроводного "голубого топлива" от нероссийских поставщиков, увеличение объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода, повышение энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии.
Евросоюзу будет "чертовски тяжело" заменить две трети российского газа в текущем году, но это возможно, отмечал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.