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В Липецкой области разработали инновационный способ утилизации медотходов
В Липецкой области разработали инновационный способ утилизации медотходов - РИА Новости, 21.03.2022
В Липецкой области разработали инновационный способ утилизации медотходов
Липецкое предприятие разработало и внедряет инновационную схему сбора и переработки медицинских отходов, подлежащих утилизации, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:31
2022-03-21T13:31
2022-03-21T13:31
липецкая область
россия
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Липецкое предприятие разработало и внедряет инновационную схему сбора и переработки медицинских отходов, подлежащих утилизации, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в следующем году разработчики планируют прийти со своей разработкой в больницы соседних регионов.Глава региона отметил, что пилотной площадкой для старта инновационной разработки стала Добринская районная больница, в которой установили криомодуль - отдельно стоящий бокс для сбора шприцев, систем от капельниц и других отработанных материалов. Криомодуль оснащён специальными контейнерами, в которых поддерживается минусовая температура. Как говорят сотрудники больницы, такой способ утилизации отходов значительно облегчил их работу.Артамонов отметил, что стоимость криомодуля - 1,2 миллиона рублей. Но больнице утилизация обходятся бесплатно, хотя при прежней схеме работы с отходами руководство медучреждения регулярно платило за это деньги. Теперь медики не только экономят, но и получают прибыль за сданный объём отходов. Дополнительные средства распределяют на нужды больницы. Разработчики тоже не в убытке. Они не просто уничтожают отходы, а перерабатывают их во вторичные гранулы, из которых изготавливают промышленную упаковку.По его словам, до конца года компания планирует оснастить криомодулями большинство больниц региона, а затем выйти на рынки соседних областей – Воронежской, Белгородской и Тамбовской."Мы видим хороший пример импортозамещения. К тому же проект предполагает использование инноваций, что делает его особенно интересным. Такие компании нам нужны, и сейчас у них есть шанс закрепиться в выбранной сфере", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778527996.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Липецкое предприятие разработало и внедряет инновационную схему сбора и переработки медицинских отходов, подлежащих утилизации, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в следующем году разработчики планируют прийти со своей разработкой в больницы соседних регионов.
Глава региона отметил, что пилотной площадкой для старта инновационной разработки стала Добринская районная больница, в которой установили криомодуль - отдельно стоящий бокс для сбора шприцев, систем от капельниц и других отработанных материалов. Криомодуль оснащён специальными контейнерами, в которых поддерживается минусовая температура. Как говорят сотрудники больницы, такой способ утилизации отходов значительно облегчил их работу.
"Раньше нам приходилось собирать отходы, обеззараживать их и только после этого сдавать на утилизацию. Это отнимало много рабочего времени. Теперь благодаря криомодулю мы можем складировать и сортировать отходы в боксе, который делает все это самостоятельно. А у медперсонала появилась возможность больше внимания уделять пациентам", – сказала главная медсестра Добринской ЦРБ Любовь Третьякова.
Артамонов отметил, что стоимость криомодуля - 1,2 миллиона рублей. Но больнице утилизация обходятся бесплатно, хотя при прежней схеме работы с отходами руководство медучреждения регулярно платило за это деньги. Теперь медики не только экономят, но и получают прибыль за сданный объём отходов. Дополнительные средства распределяют на нужды больницы. Разработчики тоже не в убытке. Они не просто уничтожают отходы, а перерабатывают их во вторичные гранулы, из которых изготавливают промышленную упаковку.
"Санкции, которые ввели против России
, на нас повлияли, но в лучшую сторону. Мы используем только отечественное оборудование, и оно позволяет вполне успешно развивать бизнес. Утилизация отходов даёт им вторую жизнь и не оказывает негативного влияния на экологию", – сказал генеральный директор компании-разработчика Сергей Бизин.
По его словам, до конца года компания планирует оснастить криомодулями большинство больниц региона, а затем выйти на рынки соседних областей – Воронежской, Белгородской и Тамбовской.
"Мы видим хороший пример импортозамещения. К тому же проект предполагает использование инноваций, что делает его особенно интересным. Такие компании нам нужны, и сейчас у них есть шанс закрепиться в выбранной сфере", – сказал Артамонов.