https://ria.ru/20220321/shpritsy-1779256071.html

В Липецкой области разработали инновационный способ утилизации медотходов

В Липецкой области разработали инновационный способ утилизации медотходов - РИА Новости, 21.03.2022

В Липецкой области разработали инновационный способ утилизации медотходов

Липецкое предприятие разработало и внедряет инновационную схему сбора и переработки медицинских отходов, подлежащих утилизации, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:31

2022-03-21T13:31

2022-03-21T13:31

липецкая область

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общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Липецкое предприятие разработало и внедряет инновационную схему сбора и переработки медицинских отходов, подлежащих утилизации, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в следующем году разработчики планируют прийти со своей разработкой в больницы соседних регионов.Глава региона отметил, что пилотной площадкой для старта инновационной разработки стала Добринская районная больница, в которой установили криомодуль - отдельно стоящий бокс для сбора шприцев, систем от капельниц и других отработанных материалов. Криомодуль оснащён специальными контейнерами, в которых поддерживается минусовая температура. Как говорят сотрудники больницы, такой способ утилизации отходов значительно облегчил их работу.Артамонов отметил, что стоимость криомодуля - 1,2 миллиона рублей. Но больнице утилизация обходятся бесплатно, хотя при прежней схеме работы с отходами руководство медучреждения регулярно платило за это деньги. Теперь медики не только экономят, но и получают прибыль за сданный объём отходов. Дополнительные средства распределяют на нужды больницы. Разработчики тоже не в убытке. Они не просто уничтожают отходы, а перерабатывают их во вторичные гранулы, из которых изготавливают промышленную упаковку.По его словам, до конца года компания планирует оснастить криомодулями большинство больниц региона, а затем выйти на рынки соседних областей – Воронежской, Белгородской и Тамбовской."Мы видим хороший пример импортозамещения. К тому же проект предполагает использование инноваций, что делает его особенно интересным. Такие компании нам нужны, и сейчас у них есть шанс закрепиться в выбранной сфере", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778527996.html

https://ria.ru/20220316/lipetskaya-1778421526.html

россия

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, липецкая область, игорь артамонов