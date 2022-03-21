https://ria.ru/20220321/rubezhnoe-1779205790.html

Житель Рубежного рассказал, что украинская армия стреляет по мирным людям

Житель Рубежного рассказал, что украинская армия стреляет по мирным людям - РИА Новости, 21.03.2022

Житель Рубежного рассказал, что украинская армия стреляет по мирным людям

Украинская армия стреляет по мирным жителям города Рубежное, которых считает своими согражданами, рассказал РИА Новости местный житель, которому удалось... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:11

2022-03-21T09:11

2022-03-21T09:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

старобельск

рубежное

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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 21 мар - РИА Новости. Украинская армия стреляет по мирным жителям города Рубежное, которых считает своими согражданами, рассказал РИА Новости местный житель, которому удалось вырваться из города."Уничтожение жителей происходит. Украинская армия уничтожает мирных жителей. Стреляет... по домам, по мирным жителям", - рассказал житель Рубежного Максим, которому в минуту затишья удалось выехать из Рубежного в райцентр Старобельск, где МЧС ЛНР организовала пункт обогрева для эвакуированных.По его словам, ситуацию осложняет то, что украинские военные прячутся в домах мирных граждан, выгоняют их из квартир."Мы 12 дней просидели в подвалах без света, без воды. Газ только был. Воду ходили набирать - очереди стояли бешеные. Это уничтожение народа, по-другому не назову", - признал Максим.

луганская народная республика

старобельск

рубежное

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, старобельск, рубежное