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Житель Рубежного рассказал, что украинская армия стреляет по мирным людям - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/rubezhnoe-1779205790.html
Житель Рубежного рассказал, что украинская армия стреляет по мирным людям
Житель Рубежного рассказал, что украинская армия стреляет по мирным людям - РИА Новости, 21.03.2022
Житель Рубежного рассказал, что украинская армия стреляет по мирным людям
Украинская армия стреляет по мирным жителям города Рубежное, которых считает своими согражданами, рассказал РИА Новости местный житель, которому удалось... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:11
2022-03-21T09:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
старобельск
рубежное
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 21 мар - РИА Новости. Украинская армия стреляет по мирным жителям города Рубежное, которых считает своими согражданами, рассказал РИА Новости местный житель, которому удалось вырваться из города."Уничтожение жителей происходит. Украинская армия уничтожает мирных жителей. Стреляет... по домам, по мирным жителям", - рассказал житель Рубежного Максим, которому в минуту затишья удалось выехать из Рубежного в райцентр Старобельск, где МЧС ЛНР организовала пункт обогрева для эвакуированных.По его словам, ситуацию осложняет то, что украинские военные прячутся в домах мирных граждан, выгоняют их из квартир."Мы 12 дней просидели в подвалах без света, без воды. Газ только был. Воду ходили набирать - очереди стояли бешеные. Это уничтожение народа, по-другому не назову", - признал Максим.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, старобельск, рубежное
09:11 21.03.2022
 
Житель Рубежного рассказал, что украинская армия стреляет по мирным людям

Житель города Рубежное в ЛНР рассказал, что украинская армия стреляет по мирным людям

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Читать ria.ru в
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 21 мар - РИА Новости. Украинская армия стреляет по мирным жителям города Рубежное, которых считает своими согражданами, рассказал РИА Новости местный житель, которому удалось вырваться из города.
"Уничтожение жителей происходит. Украинская армия уничтожает мирных жителей. Стреляет... по домам, по мирным жителям", - рассказал житель Рубежного Максим, которому в минуту затишья удалось выехать из Рубежного в райцентр Старобельск, где МЧС ЛНР организовала пункт обогрева для эвакуированных.
По его словам, ситуацию осложняет то, что украинские военные прячутся в домах мирных граждан, выгоняют их из квартир.
"Мы 12 дней просидели в подвалах без света, без воды. Газ только был. Воду ходили набирать - очереди стояли бешеные. Это уничтожение народа, по-другому не назову", - признал Максим.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскРубежное
 
 
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