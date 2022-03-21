https://ria.ru/20220321/rostekh-1779269969.html

"Ростех" собирает средства для беженцев из Донбасса, сообщил источник

"Ростех" собирает средства для беженцев из Донбасса, сообщил источник - РИА Новости, 21.03.2022

"Ростех" собирает средства для беженцев из Донбасса, сообщил источник

Руководство и сотрудники госкорпорации "Ростех" собирают средства для беженцев Донбасса, сообщил РИА Новости в понедельник информированный источник. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:23

2022-03-21T14:23

2022-03-21T14:23

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

ростех

беженцы

украина

донбасс

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Руководство и сотрудники госкорпорации "Ростех" собирают средства для беженцев Донбасса, сообщил РИА Новости в понедельник информированный источник."Сотрудники "Ростеха" собирают средства для помощи беженцам с Донбасса. Топ-менеджмент корпорации переводит сумму, равную пятидневной зарплате, а рядовые сотрудники – свой доход за один рабочий день. Все собранные деньги пойдут на закупку средств первой необходимости, продуктов и вещей", - сказал собеседник агентства.В "Ростехе" подтвердили РИА Новости данную информацию. "Сбор добровольный. Участвовать или нет - личное дело каждого. Все готовы помочь людям, которые находятся в тяжелой ситуации, безразличных и равнодушных нет", - отметили в пресс-службе корпорации.Как сообщали агентству в экстренных службах, на утро понедельника из Донбасса в Россию приехали без малого 348 тысяч человек. Это данные с начала специальной операции ВС РФ 24 февраля.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а позднее начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778873749.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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