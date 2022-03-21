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"Ростех" собирает средства для беженцев из Донбасса, сообщил источник - РИА Новости, 21.03.2022
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"Ростех" собирает средства для беженцев из Донбасса, сообщил источник
"Ростех" собирает средства для беженцев из Донбасса, сообщил источник - РИА Новости, 21.03.2022
"Ростех" собирает средства для беженцев из Донбасса, сообщил источник
Руководство и сотрудники госкорпорации "Ростех" собирают средства для беженцев Донбасса, сообщил РИА Новости в понедельник информированный источник. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:23
2022-03-21T14:23
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ростех
беженцы
украина
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Руководство и сотрудники госкорпорации "Ростех" собирают средства для беженцев Донбасса, сообщил РИА Новости в понедельник информированный источник."Сотрудники "Ростеха" собирают средства для помощи беженцам с Донбасса. Топ-менеджмент корпорации переводит сумму, равную пятидневной зарплате, а рядовые сотрудники – свой доход за один рабочий день. Все собранные деньги пойдут на закупку средств первой необходимости, продуктов и вещей", - сказал собеседник агентства.В "Ростехе" подтвердили РИА Новости данную информацию. "Сбор добровольный. Участвовать или нет - личное дело каждого. Все готовы помочь людям, которые находятся в тяжелой ситуации, безразличных и равнодушных нет", - отметили в пресс-службе корпорации.Как сообщали агентству в экстренных службах, на утро понедельника из Донбасса в Россию приехали без малого 348 тысяч человек. Это данные с начала специальной операции ВС РФ 24 февраля.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а позднее начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
донбасс
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ростех, беженцы, украина, донбасс, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, в мире, общество
14:23 21.03.2022
 
"Ростех" собирает средства для беженцев из Донбасса, сообщил источник

Руководство и сотрудники госкорпорации "Ростех" собирают средства для беженцев Донбасса

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Руководство и сотрудники госкорпорации "Ростех" собирают средства для беженцев Донбасса, сообщил РИА Новости в понедельник информированный источник.
"Сотрудники "Ростеха" собирают средства для помощи беженцам с Донбасса. Топ-менеджмент корпорации переводит сумму, равную пятидневной зарплате, а рядовые сотрудники – свой доход за один рабочий день. Все собранные деньги пойдут на закупку средств первой необходимости, продуктов и вещей", - сказал собеседник агентства.
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В "Ростехе" подтвердили РИА Новости данную информацию. "Сбор добровольный. Участвовать или нет - личное дело каждого. Все готовы помочь людям, которые находятся в тяжелой ситуации, безразличных и равнодушных нет", - отметили в пресс-службе корпорации.
Как сообщали агентству в экстренных службах, на утро понедельника из Донбасса в Россию приехали без малого 348 тысяч человек. Это данные с начала специальной операции ВС РФ 24 февраля.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а позднее начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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