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"РОСИЗО" откроет художественно-образовательный центр в Москве - РИА Новости, 21.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220321/rosizo-1779226617.html
"РОСИЗО" откроет художественно-образовательный центр в Москве
"РОСИЗО" откроет художественно-образовательный центр в Москве - РИА Новости, 21.03.2022
"РОСИЗО" откроет художественно-образовательный центр в Москве
Музейно-выставочный комплекс "РОСИЗО" откроет большой творческий центр на Зоологической улице в Москве, рассказала директор учреждения Ольга Галактионова в ходе РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:29
2022-03-21T11:31
культура
новости культуры
ольга любимова
росизо
музеи
выставки
искусство
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Музейно-выставочный комплекс "РОСИЗО" откроет большой творческий центр на Зоологической улице в Москве, рассказала директор учреждения Ольга Галактионова в ходе рабочей встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.По ее словам, это будет "не просто новое выставочное пространство, а образовательный проект, в котором сольются культура, открытия, научная деятельность, направленные на вовлечение в эту среду, прежде всего, новых поколений россиян". Здание на Зоологической улице будет основной выставочной площадкой для коллекции российского современного искусства "РОСИЗО". Оно позволит представить предметы, которые ранее нигде не экспонировались. Там также будут расположены художественная и архитектурная школы, центр профориентации для детей и мультимедийная библиотека."В связи с будущим увеличением экспозиционных площадей необходимо заранее продумать навигацию. Посетители должны иметь представление о том, сколько времени понадобится на осмотр выставок, а также знать, какие есть экскурсии", — отметила Любимова."РОСИЗО" — музейно-выставочный центр, одной из задач которого является популяризация художественного наследия и новейшего российского искусства.
https://ria.ru/20220320/kultura-1779134283.html
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новости культуры, ольга любимова, росизо, музеи, выставки, искусство
11:29 21.03.2022 (обновлено: 11:31 21.03.2022)
 
"РОСИЗО" откроет художественно-образовательный центр в Москве

Музейно-выставочный комплекс "РОСИЗО" планирует открыть большой творческий центр в Москве

© РИА Новости / Илья ПиталевГосударственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО"
Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Музейно-выставочный комплекс "РОСИЗО" откроет большой творческий центр на Зоологической улице в Москве, рассказала директор учреждения Ольга Галактионова в ходе рабочей встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.
По ее словам, это будет "не просто новое выставочное пространство, а образовательный проект, в котором сольются культура, открытия, научная деятельность, направленные на вовлечение в эту среду, прежде всего, новых поколений россиян".
Здание на Зоологической улице будет основной выставочной площадкой для коллекции российского современного искусства "РОСИЗО". Оно позволит представить предметы, которые ранее нигде не экспонировались. Там также будут расположены художественная и архитектурная школы, центр профориентации для детей и мультимедийная библиотека.
"В связи с будущим увеличением экспозиционных площадей необходимо заранее продумать навигацию. Посетители должны иметь представление о том, сколько времени понадобится на осмотр выставок, а также знать, какие есть экскурсии", — отметила Любимова.
"РОСИЗО" — музейно-выставочный центр, одной из задач которого является популяризация художественного наследия и новейшего российского искусства.
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КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваРОСИЗОМузеиВыставкиИскусство
 
 
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