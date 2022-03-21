https://ria.ru/20220321/rokhindzha-1779313031.html

США обвинили военных Мьянмы в геноциде рохинджа, сообщил Блинкен

США обвинили военных Мьянмы в геноциде рохинджа, сообщил Блинкен - РИА Новости, 21.03.2022

США обвинили военных Мьянмы в геноциде рохинджа, сообщил Блинкен

США пришли к заключению, что военные Мьянмы творят геноцид и преступления против человечности в отношении народа рохинджа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:14

2022-03-21T17:14

2022-03-21T17:14

в мире

мьянма

малайзия

таиланд

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США пришли к заключению, что военные Мьянмы творят геноцид и преступления против человечности в отношении народа рохинджа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."США приходили к заключению, что геноцид, помимо Холокоста, совершался семь раз. Сегодня – восьмой раз. Я вынес определение, что члены бирманских вооруженных сил совершили геноцид и преступления против человечности в отношении рохинджа", - сказал Блинкен.На многочисленных примерах он обвинил военных Мьянмы в массовых убийствах рохинджа, уничтожении их деревень, пытках, изнасилованиях, провоцировании массового исхода беженцев. Блинкен также говорил о "дегуманизации и демонизации" рохинджа на протяжении десятилетий, ограничениях в правах, сегрегации, прекращении теле- и радиовещения на их родном языке.Рохинджа - этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне более 100 лет.Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа пытались попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю с помощью контрабандистов, после чего власти трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп. В 2017 году в результате массированной операции вооруженных сил Мьянмы по зачистке части штата Ракхайн от повстанцев из народности рохинджа, напавших на полицейские участки и воинские части, более 700 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш, где до сих пор проживают в лагерях беженцев.

https://ria.ru/20200131/1564087508.html

https://ria.ru/20191209/1562135834.html

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малайзия

таиланд

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мьянма, малайзия, таиланд, сша, энтони блинкен