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США обвинили военных Мьянмы в геноциде рохинджа, сообщил Блинкен - РИА Новости, 21.03.2022
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США обвинили военных Мьянмы в геноциде рохинджа, сообщил Блинкен
США обвинили военных Мьянмы в геноциде рохинджа, сообщил Блинкен - РИА Новости, 21.03.2022
США обвинили военных Мьянмы в геноциде рохинджа, сообщил Блинкен
США пришли к заключению, что военные Мьянмы творят геноцид и преступления против человечности в отношении народа рохинджа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:14
2022-03-21T17:14
в мире
мьянма
малайзия
таиланд
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США пришли к заключению, что военные Мьянмы творят геноцид и преступления против человечности в отношении народа рохинджа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."США приходили к заключению, что геноцид, помимо Холокоста, совершался семь раз. Сегодня – восьмой раз. Я вынес определение, что члены бирманских вооруженных сил совершили геноцид и преступления против человечности в отношении рохинджа", - сказал Блинкен.На многочисленных примерах он обвинил военных Мьянмы в массовых убийствах рохинджа, уничтожении их деревень, пытках, изнасилованиях, провоцировании массового исхода беженцев. Блинкен также говорил о "дегуманизации и демонизации" рохинджа на протяжении десятилетий, ограничениях в правах, сегрегации, прекращении теле- и радиовещения на их родном языке.Рохинджа - этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне более 100 лет.Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа пытались попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю с помощью контрабандистов, после чего власти трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп. В 2017 году в результате массированной операции вооруженных сил Мьянмы по зачистке части штата Ракхайн от повстанцев из народности рохинджа, напавших на полицейские участки и воинские части, более 700 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш, где до сих пор проживают в лагерях беженцев.
https://ria.ru/20200131/1564087508.html
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в мире, мьянма, малайзия, таиланд, сша, энтони блинкен
17:14 21.03.2022
 
США обвинили военных Мьянмы в геноциде рохинджа, сообщил Блинкен

Госсекретарь Блинкен заявил, что военные Мьянмы творят геноцид против народа рохинджа

© РИА Новости / Шахневаз Хан / Перейти в фотобанкБеженцы рохинджа прибывают в лагерь "Балухали" на границе Мьянмы и Бангладеш
Беженцы рохинджа прибывают в лагерь Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
Беженцы рохинджа прибывают в лагерь "Балухали" на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. США пришли к заключению, что военные Мьянмы творят геноцид и преступления против человечности в отношении народа рохинджа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"США приходили к заключению, что геноцид, помимо Холокоста, совершался семь раз. Сегодня – восьмой раз. Я вынес определение, что члены бирманских вооруженных сил совершили геноцид и преступления против человечности в отношении рохинджа", - сказал Блинкен.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 31.01.2020
31 января 2020, 05:59
Дипломат прокомментировал вопрос возвращения рохинджа в Мьянму
На многочисленных примерах он обвинил военных Мьянмы в массовых убийствах рохинджа, уничтожении их деревень, пытках, изнасилованиях, провоцировании массового исхода беженцев. Блинкен также говорил о "дегуманизации и демонизации" рохинджа на протяжении десятилетий, ограничениях в правах, сегрегации, прекращении теле- и радиовещения на их родном языке.
Рохинджа - этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне более 100 лет.
Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа пытались попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю с помощью контрабандистов, после чего власти трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп. В 2017 году в результате массированной операции вооруженных сил Мьянмы по зачистке части штата Ракхайн от повстанцев из народности рохинджа, напавших на полицейские участки и воинские части, более 700 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш, где до сих пор проживают в лагерях беженцев.
Беженцы рохинджа - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 08:14
Действия против рохинджа могут признать геноцидом, считают в ООН
 
В миреМьянмаМалайзияТаиландСШАЭнтони Блинкен
 
 
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