14:13 21.03.2022 (обновлено: 14:14 21.03.2022)
Темпы расселения аварийного жилья ускорят в Подмосковье
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. План по расселению аварийного жилья в Подмосковье признанным до 1 января 2017 года планируется завершить на два года раньше запланированного срока, сообщил министр строительства Московской области Владимир Локтев.
Согласно презентации, план по расселению в 2019-2025 году составляет 383,7 тысяч квадратных метров, где проживают 23,8 тысяч человек. Общий план выполнен на 30%
"Мы скорректировали планы по расселению и сокращаем реализацию данной программы до конца 2023 года. В текущем году у нас был план расселить 60 тысяч квадратных метров – расселим 100 тысяч. В следующем году планируем расселить 174 тысячи "квадратов", - сказал Локтев.
Он добавил, что досрочное выполнение программы позволит приступить к реализации этапа расселения аварийного жилья признанным после 1 января 2017 года.
"В этом году мы уже реализовали 40% от годовой программы. Почти 2 тысячи граждан переедут в новое жилье в ближайшее время", - добавил Локтев.