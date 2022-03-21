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Темпы расселения аварийного жилья ускорят в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220321/rasselenie-1779268425.html
Темпы расселения аварийного жилья ускорят в Подмосковье
Темпы расселения аварийного жилья ускорят в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2022
Темпы расселения аварийного жилья ускорят в Подмосковье
План по расселению аварийного жилья в Подмосковье признанным до 1 января 2017 года планируется завершить на два года раньше запланированного срока, сообщил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:13
2022-03-21T14:14
новости подмосковья
общество
жилье
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. План по расселению аварийного жилья в Подмосковье признанным до 1 января 2017 года планируется завершить на два года раньше запланированного срока, сообщил министр строительства Московской области Владимир Локтев.Согласно презентации, план по расселению в 2019-2025 году составляет 383,7 тысяч квадратных метров, где проживают 23,8 тысяч человек. Общий план выполнен на 30%Он добавил, что досрочное выполнение программы позволит приступить к реализации этапа расселения аварийного жилья признанным после 1 января 2017 года."В этом году мы уже реализовали 40% от годовой программы. Почти 2 тысячи граждан переедут в новое жилье в ближайшее время", - добавил Локтев.
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общество, жилье, московская область (подмосковье)
14:13 21.03.2022 (обновлено: 14:14 21.03.2022)
 

Темпы расселения аварийного жилья ускорят в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. План по расселению аварийного жилья в Подмосковье признанным до 1 января 2017 года планируется завершить на два года раньше запланированного срока, сообщил министр строительства Московской области Владимир Локтев.
Согласно презентации, план по расселению в 2019-2025 году составляет 383,7 тысяч квадратных метров, где проживают 23,8 тысяч человек. Общий план выполнен на 30%
"Мы скорректировали планы по расселению и сокращаем реализацию данной программы до конца 2023 года. В текущем году у нас был план расселить 60 тысяч квадратных метров – расселим 100 тысяч. В следующем году планируем расселить 174 тысячи "квадратов", - сказал Локтев.
Он добавил, что досрочное выполнение программы позволит приступить к реализации этапа расселения аварийного жилья признанным после 1 января 2017 года.
"В этом году мы уже реализовали 40% от годовой программы. Почти 2 тысячи граждан переедут в новое жилье в ближайшее время", - добавил Локтев.
Аварийный жилой дом - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 15:17Новости Подмосковья
Общий план по расселению аварийного жилья в Подмосковье выполнен на 20%
 
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