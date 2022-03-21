https://ria.ru/20220321/rasselenie-1779268425.html

Темпы расселения аварийного жилья ускорят в Подмосковье

Темпы расселения аварийного жилья ускорят в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2022

Темпы расселения аварийного жилья ускорят в Подмосковье

План по расселению аварийного жилья в Подмосковье признанным до 1 января 2017 года планируется завершить на два года раньше запланированного срока, сообщил... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:13

2022-03-21T14:13

2022-03-21T14:14

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. План по расселению аварийного жилья в Подмосковье признанным до 1 января 2017 года планируется завершить на два года раньше запланированного срока, сообщил министр строительства Московской области Владимир Локтев.Согласно презентации, план по расселению в 2019-2025 году составляет 383,7 тысяч квадратных метров, где проживают 23,8 тысяч человек. Общий план выполнен на 30%Он добавил, что досрочное выполнение программы позволит приступить к реализации этапа расселения аварийного жилья признанным после 1 января 2017 года."В этом году мы уже реализовали 40% от годовой программы. Почти 2 тысячи граждан переедут в новое жилье в ближайшее время", - добавил Локтев.

https://realty.ria.ru/20201209/rasselenie-1588433089.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

общество, жилье, московская область (подмосковье)