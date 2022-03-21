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ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/rakety-1779343401.html
ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой
ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой - РИА Новости, 21.03.2022
ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой
Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:24
2022-03-21T21:13
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
макеевка
в мире
точка-у
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Обломки украинских ракет рассыпались над поселком Пролетарский и за микрорайоном Зеленый в Макеевке", — говорится в Telegram-канале штаба.Четырнадцатого марта в результате удара "Точкой-У" со стороны украинских войск по центру Донецка погибло более 20 человек.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, макеевка, в мире, точка-у, вооруженные силы украины, украина
20:24 21.03.2022 (обновлено: 21:13 21.03.2022)
 
ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой

Штаб территориальной обороны ДНР: над Макеевкой перехвачены две ракеты "Точка-У"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно здания в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно здания в Макеевке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно здания в Макеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Обломки украинских ракет рассыпались над поселком Пролетарский и за микрорайоном Зеленый в Макеевке", — говорится в Telegram-канале штаба.
Четырнадцатого марта в результате удара "Точкой-У" со стороны украинских войск по центру Донецка погибло более 20 человек.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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