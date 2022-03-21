https://ria.ru/20220321/rakety-1779343401.html

ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой

ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой - РИА Новости, 21.03.2022

ПВО ДНР перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой

Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T20:24

2022-03-21T20:24

2022-03-21T21:13

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

макеевка

в мире

точка-у

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики перехватили две ракеты "Точка-У" над Макеевкой, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Обломки украинских ракет рассыпались над поселком Пролетарский и за микрорайоном Зеленый в Макеевке", — говорится в Telegram-канале штаба.Четырнадцатого марта в результате удара "Точкой-У" со стороны украинских войск по центру Донецка погибло более 20 человек.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220321/kinzhal-1779326126.html

донецкая народная республика

макеевка

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, макеевка, в мире, точка-у, вооруженные силы украины, украина