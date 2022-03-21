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Губернатор Подмосковья призвал исключить излишние проверки бизнеса - РИА Новости, 21.03.2022
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Новости Подмосковья
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Губернатор Подмосковья призвал исключить излишние проверки бизнеса
Губернатор Подмосковья призвал исключить излишние проверки бизнеса - РИА Новости, 21.03.2022
Губернатор Подмосковья призвал исключить излишние проверки бизнеса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал контролирующие органы снизить количество проверок регионального бизнеса. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:28
2022-03-21T13:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал контролирующие органы снизить количество проверок регионального бизнеса."Нам адресовали просьбу, как можно меньше, а то и вовсе исключить проверки, которые не несут в себе содержания. Все, что касается безопасности, тут не обсуждается, то лишние проверки надо исключить", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что подобный подход необходимо взять на вооружение, как представителям региональных ведомств, так и службам правоохранительных органов и МЧС.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
13:28 21.03.2022
 

Губернатор Подмосковья призвал исключить излишние проверки бизнеса

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал контролирующие органы снизить количество проверок регионального бизнеса.
"Нам адресовали просьбу, как можно меньше, а то и вовсе исключить проверки, которые не несут в себе содержания. Все, что касается безопасности, тут не обсуждается, то лишние проверки надо исключить", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Производство мебели на фабрике Мебель мастер в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 17:37Новости Подмосковья
В Подмосковье ищут варианты импортозамещения фурнитуры для мебели
Он также добавил, что подобный подход необходимо взять на вооружение, как представителям региональных ведомств, так и службам правоохранительных органов и МЧС.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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