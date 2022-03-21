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Губернатор Подмосковья призвал исключить излишние проверки бизнеса

Губернатор Подмосковья призвал исключить излишние проверки бизнеса - РИА Новости, 21.03.2022

Губернатор Подмосковья призвал исключить излишние проверки бизнеса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал контролирующие органы снизить количество проверок регионального бизнеса. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:28

2022-03-21T13:28

2022-03-21T13:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал контролирующие органы снизить количество проверок регионального бизнеса."Нам адресовали просьбу, как можно меньше, а то и вовсе исключить проверки, которые не несут в себе содержания. Все, что касается безопасности, тут не обсуждается, то лишние проверки надо исключить", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что подобный подход необходимо взять на вооружение, как представителям региональных ведомств, так и службам правоохранительных органов и МЧС.

https://realty.ria.ru/20220317/mebel-1778709042.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев